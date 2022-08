Eco: Foto do set detalha o Rei do Crime com novo visual

Após o Rei do Crime ter sido confirmado na série Eco, em imagens dos bastidores, uma nova foto surgiu mostrando ainda mais seu fiel visual.

Vincent D’Onofrio interpretou o vilão na série Demolidor, e voltou ao papel em Gavião Arqueiro, estando atrelado com a trama de Maya Hawke/Eco.

Wilson Fisk é um dos mais importantes vilões da Marvel, e está voltando ao MCU mais uma vez, enquanto o Demolidor vai aparecer em Mulher-Hulk (via ComicBook).

Uma nova imagem do set mostra o personagem com seu colete branco e uma camisa preta, visual próximo aos quadrinhos.

Veja a imagem, abaixo.

O retorno do Rei do Crime

O Rei do Crime, além de Eco, vai aparecer no reboot de Demolidor para o Disney+.

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

Eco estreia em 2023, com a estrela Alaqua Cox no papel principal. Já Daredevil: Born Again estreia em 2024, no Disney+.

