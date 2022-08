Eco: Série da Marvel tem boa notícia aos fãs

A nova série da Marvel, Eco, derivada de Gavião Arqueiro, tem uma boa notícia para dar aos fãs.

Com Alaqua Cox no papel de Maya Lopez, protagonista da série, as filmagens da primeira temporada foram finalizadas (via The Direct).

A informação foi revelada pela própria atriz, que publicou nos stories de seu Instagram, uma captura de tela de uma conversa com seu pai.

Além disso, a estrela compartilhou uma imagem junto de alguns membros da equipe de Eco, e aparentemente, com alguns olhares para a câmeras.

Veja as imagens, abaixo.

Mais sobre Eco

“A história de origem de Eco revisita Maya Lopez, cujo comportamento implacável na cidade de Nova York a alcança em sua cidade natal. Ela deve enfrentar seu passado, se reconectar com suas raízes nativas americanas e abraçar o significado de família e comunidade se ela quiser seguir em frente”, diz a sinopse.

Alaqua Cox estrela no papel de Maya Hawke/Eco. O elenco ainda conta com Vincent D’Onofrio, Charlie Cox, Chaske Spencer, Tantoo Cardinal, Devery Jacobs, Cody Lightning, Graham Greene e Zahn McClarnon.

Sydney Freeland e Catriona McKenzie, enquanto Marion Dayre é a roteirista.

Eco estreia no Disney+ em 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.