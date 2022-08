Eco: Visual de Rei do Crime é revelado em fotos do set

O vilão Rei do Crime vai retornar para a série Eco, derivada de Gavião Arqueiro, e seu visual foi revelado em fotos dos bastidores.

Com retorno confirmado ao MCU através da série reboot do Demolidor, Vincent D’Onofrio apareceu em Gavião Arqueiro como Rei do Crime.

Aparentemente, ele havia sido morto, mas o mistério ficou no ar. Agora, fotos do set revelaram que o vilão vai voltar para Eco, como as especulações afirmavam (via ScreenRant).

Wilson Fisk, o Rei do Crime, também vilão do Homem-Aranha, é um dos mais importantes vilões dos quadrinhos da Marvel. Nas fotos, ele aparece com seu visual clássico, o terno totalmente branco.

Veja as imagens, abaixo.

O retorno do Rei do Crime

O Rei do Crime, além de Eco, vai aparecer no reboot de Demolidor para o Disney+.

Intitulada de Daredevil: Born Again, o reboot do Demolidor contará com 18 episódios e vai fazer parte da Fase 5, a próxima da Marvel.

Charlie Cox vai retornar como Matt Murdock, o Demolidor, enquanto Vincent D’Onofrio será o Rei do Crime, seu principal adversário.

Daredevil: Born Again estreia em 2024, no Disney+.

