El Dorado é real? A história real da cidade de Outer Banks

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, a 3ª temporada de Outer Banks coloca a mítica cidade de El Dorado no centro da história. Com a promessa de riquezas inimagináveis, o local atrai a atenção dos Pogues – e ao mesmo tempo, confunde os fãs da série. Afinal de contas: El Dorado existe (ou existiu) de verdade?

“Os Pogues se aventuram pelo Caribe e descobrem novos territórios, mas acabam se envolvendo em uma caçada perigosa em busca de uma cidade perdida”, diz a sinopse oficial da 3ª temporada de Outer Banks.

O elenco de Outer Banks é liderado por Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) e Drew Starkey (Rafe).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história real de El Dorado, a cidade misteriosa da 3ª temporada de Outer Banks; confira!

El Dorado, a cidade de Outer Banks, existiu na vida real?

Após encontrarem a Cruz de Santo Domingo na 2ª temporada de Outer Banks, os Pogues embarcam em uma missão em busca de evidências da existência de El Dorado.

O retorno de Big John à vida de John B também faz o protagonista ficar cada vez mais interessado nessa cidade mitológica. O resultado é uma intensa investigação pela América do Sul.

Sendo assim, será que El Dorado existe (ou existiu) de verdade? Atualmente, não existem evidências que El Dorado – pelo menos da maneira como é apresentada na 3ª temporada de Outer Banks – tenha existido.

A lenda de El Dorado, por outro lado, é real. Segundo a história, o explorador espanhol Diego de Ordaz foi introduzido às histórias da cidade dourada de El Dorado em 1531, durante uma expedição ao Rio Orinoco.

O aventureiro morreu na viagem de volta, possivelmente envenenado. Mas isso não impediu outros exploradores de embarcar em expedições (completamente mal sucedidas) para encontrar a cidade.

Os contínuos esforços para achar El Dorado nunca resultaram em evidências confiáveis sobre a existência da cidade de ouro.

A série da Netflix aproveita alguns dos detalhes mais importantes da lenda original de El Dorado, incluindo a suposta localização da cidade. Segundo Diego de Ordaz, o misterioso local ficava perto do Rio Orinoco, que fica na Venezuela.

Por outro lado, nenhum soldado encontrou “peças de ouro de El Dorado”, como diz a série. A produção também inventa lendas de várias mortes relacionadas às buscas pela suposta cidade.

Além disso, na trama de Outer Banks, El Dorado está relacionada à trajetória do indígena Kalingo, que criou o Gnomo de Solana, uma obra na qual foi colocada uma cifra com pistas sobre a localização de El Dorado. Nada disso tem base na vida real.

