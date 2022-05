Elenco de A Escada ficou “apavorado” com ator da série da HBO Max

A Escada, nova série da HBO Max baseada em um crime real do início dos anos 2000, já chegou conquistando os espectadores com seu grande elenco e atuações impecáveis. E não é só público que ficou impressionado!

A atriz Parker Posey, que está no elenco como Freda Black, promotora do caso, comentou em entrevista recente ao New Yorker sobre suas reações ao ver Colin Firth atuando como o protagonista Michael Peterson, o acusado.

“Todos nós surtamos com as leituras no Zoom. Eu fiquei assustada porque ele era muito sinistro. Ele realmente levou a sério”, conta a atriz da promotora Freda.

Na mesma entrevista, Parker Posey também revelou que todo o elenco (que conta ainda com nomes como Sophie Turner, Toni Collette, Patrick Schwarzenegger, Michael Stuhlbarg e mais) frequentemente discutia se o Peterson da vida real era ou não responsável pela morte de Kathleen.

“Todo fim de semana nos reuníamos e conversávamos sobre isso. Você sobe e desce a escada e pensa: Ele é culpado? Ele é inocente? Ele fez isso? Ele fez? Eu não quero pensar que ele fez algo assim. Ele é uma pessoa tão interessante. Ele é um personagem e tanto.”, acrescentou Posey.

Mais sobre A Escada

A Escada é a mais nova série da HBO Max, por Antonio Campos e estrelada por Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey e grande elenco.

A trama é baseada em uma história real sobre Michael Peterson, romancista que foi condenado em 2003 pelo assassinato de sua segunda esposa, Kathleen Peterson. No entanto, após oito anos, ele recebeu um novo julgamento quando o juiz decidiu que houve um testemunho enganoso por parte da acusação. Até hoje o caso é visto como ambíguo e não foi completamente resolvido.

“Inspirado em uma história de crime real, esta minissérie emocionante acompanha Michael Peterson (Colin Firth) e sua extensa família da Carolina do Norte após a morte suspeita de sua esposa Kathleen (Toni Collette)”, diz a sinopse.

A Escada já está disponível na HBO Max.