Elenco de Chicago Fire presta homenagem ao cãozinho da série que morreu

Tuesday, dálmata que era uma mascote não-oficial do Engine 51 de Chicago Fire, faleceu recentemente.

A cachorrinha apareceu na série pela primeira vez na sétima temporada, como animal de estimação de Darren Ritter, interpretado por Daniel Kiry.

Tuesday é tão importante para a série que foi vista inclusive em seu episódio mais recente, The Magnificent City of Chicago, que marcou o fim da 10ª temporada da série.

O anúncio de sua morte foi dado pela treinadora Christine Mahaney em um emocionante post no Instagram oficial da cachorrinha:

“Como treinadora de Tuesday, este pode ser o post mais difícil que já fiz. Com o final da 10ª temporada também vem o último episódio de Tuesday em Chicago Fire. Parte meu coração compartilhar que Tuesday faleceu no domingo, 22 de maio, devido a problemas renais imprevistos. O amor de vocês, fãs de Tuesday, nos últimos 4 anos foi imenso.”

“Permitir que ela entre em suas casas e corações será para sempre valorizado. Tuesday adorava trabalhar no set e fazer parte da família Chicago Fire. Seu rabo não parava de abanar. Ela realmente era muito especial.”, diz a publicação.

Estrelas do elenco de Chicago Fire também se despediram nas redes sociais.

Randy Flagler, o ator que interpreta Harold Capp, twittou um vídeo de Tuesday no set: “Nós te amamos, Tuesday. ❤️”

Joe Minoso, o ator que interpreta Joe Cruz, postou um emoji de choro, enquanto Hanako Greensmith, que interpreta Violet Mikami, postou uma mensagem: “E em um tweet final… estou tão feliz que Tuesday apareceu como nossa maravilhosa florzinha. Que ela descanse em paz, aquela doce e linda garota. Obrigada por amá-la tanto quanto nós, queridos espectadores.”

Daniel Kyri, que era o dono de Tuesday nas telas, postou uma foto com ela em seu perfil no Instagram, com a legenda: “De coração partido por saber que minha amiguinha se foi. Enviando todo o meu amor para a treinadora dela hoje. Eu pude passar um tempo com ela no set e fazer todas as coisas divertidas, mas você cuidou dela quando as câmeras não estavam rodando. Te amo, Tuesday!”

