Elenco de That ’70s Show retorna em trailer de That ’90s Show na Netflix

A Netflix divulgou o primeiro trailer de That ’90s Show, que funciona como continuação de That ’70s Show. A prévia traz alguns clássicos personagens de volta.

That ’70s Show teve grande sucesso na TV, e também se mostrou muito popular no streaming. A própria Netflix ajudou a apresentar o seriado para um novo público.

As estrelas da série original se reuniram na tela para a série spinoff de 10 episódios da Netflix, que acontece no verão de 1995 e segue a filha de Eric e Donna, Leia Forman (interpretada por Callie Haverda), enquanto ela descobre as peculiaridades de Point Place, Wisconsin em uma visita aos avós, Kitty (Debra Jo Rupp) e Red (Kurtwood Smith).

Rupp, agora com 71 anos, e Smith, agora com 79, são estrelas recorrentes na nova série. Confira o trailer, abaixo.

That ’90s Show é nostalgia pura

O novo trailer mostra os pais de Eric ainda confortavelmente situados em sua casa em Wisconsin, que foi adequadamente reformada para a época – e dá as boas-vindas a um novo grupo de jovens (para tristeza de Red).

Topher Grace e Laura Prepon vão reprisar seus papéis como Eric e Donna, respectivamente, com participações das estrelas da série original Ashton Kutcher, Mila Kunis e Wilmer Valderrama.

“Foi realmente nostálgico estar de volta ao set”, disse Kutcher à Variety. “São todas as mesmas pessoas que fizeram That ’70s Show, então foi bem bizarro.”

Os novos rostos da série incluem Haverda, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi e Sam Morelos.

A série da Netflix imitará o estilo de sua antecessora como uma comédia multicâmera, auxiliada pelo retorno dos criadores da série original Bonnie Turner e Terry Turner, bem como de sua filha Lindsey, à produção como roteiristas e produtores. Gregg Mettler, produtor de That ’70s Show, atua como showrunner.

That ’90s Show estreia na Netflix em 19 de janeiro de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.