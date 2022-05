Elenco de The Office quase morreu 2 vezes no mesmo episódio

The Office pode arrancar muitas risadas dos fãs, mas um episódio em específico quase foi fatal para alguns membros do elenco.

No novo livro The Office BFFs: Tales of The Office from Two Best Friends Who Were There, Jenna Fischer e Angela Kinsey contaram sobre a experiência gravando o episódio Work Bus, da nona temporada.

Continua depois da publicidade

No capítulo, Dwight leva todo o escritório para trabalhar em um ônibus e em certo momento, vemos ele dirigindo de forma maluca. A cena, no entanto, não parecia real e fizeram um dublê dirigir o ônibus de verdade, com o elenco dentro.

‎”O dublê virou o ônibus com tudo”, relatou Kinsey (via Insider), que interpretou Angela na série. “Como resultado, todo o elenco e conteúdo do ônibus foram voando para o lado! O que ninguém tinha considerado quando disseram a este dublê para virar o máximo que podia sem capotar o ônibus, foi que nenhum dos nossos móveis de escritório, adereços ou decorações estavam amarrados com segurança.”‎

‎Kinsey acrescentou: “Estávamos todos esmagados contra a lateral do ônibus. Ellie Kemper bateu na cadeira de Jake Lacy. Jake bateu na minha, e eu fui empurrado contra a janela de vidro. Os papéis estavam por toda parte. Peguei nossa lâmpada de mesa enquanto deslizava no meu colo. Algumas pessoas caíram no chão do ônibus, e mal pudemos vê-las porque muitas coisas tinham caído em cima delas”.‎

‎Mais tarde, na filmagem, a equipe instalou uma unidade de ar condicionado portátil para manter o elenco frio — mas o fez puxando-o atrás do ônibus e enfiando uma mangueira no teto solar do ônibus.

‎Quando eles retomaram as filmagens, Fischer notou que o ônibus cheirava estranho.‎

‎”A mangueira do aparelho de ar condicionado portátil estava bem ao lado do escapamento do ônibus”, escreveu Fischer. “Então aquela mangueira estava sugando a fumaça e soprando direto para o teto solar do ônibus. Estávamos todos sendo lentamente envenenados. Ou não tão devagar, na verdade”.

The Office está disponível no HBO Max, Star+ e Amazon Prime Video.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.