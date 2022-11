Elenco de Virgin River comemora boas novas sobre 5ª temporada com fotos

O elenco de Virgin River está provocando os fãs sobre o que está por vir na quinta temporada, com muitos dos atores da série da Netflix comemorando o término das filmagens desse quinto ano.

No início deste ano, a quarta temporada terminou com muitos choques e preparativos para o futuro da série, o que significa que os fãs mal podiam esperar pela quinta temporada .

Agora, as estrelas de Virgin River, Lauren Hammersley, Kai Bradbury e Colin Lawrence, provocaram os fãs nas redes sociais ao anunciar que as filmagens terminaram.

Hammersley, que interpreta Charmaine, postou uma foto de si mesma com uma barriga falsa, escrevendo: “É meu quinto ano de gravidez e não sei do que todos estão reclamando”.

A quarta temporada terminou com uma grande revelação sobre a gravidez de Charmaine, mas os filhos dela ainda não estrearão no programa.

Lawrence, que interpreta Preacher, postou um vídeo em seu Instagram Stories mostrando a placa aberta do lado de fora do bar de Jack desligando. Ele escreveu: “Encerramos!”.

Da mesma forma, a atriz de Brie, Libby Allen, publicou uma selfie no Instagram escrevendo: “Tchauzinho Virgin River temporada 5”.

Mais atores comentaram o término das filmagens

O ator de Denny, Kai Bradbury, postou algumas fotos em seu Instagram, uma de sua cadeira no set e uma da rede de restaurantes americana Dennys’s.

Mark Ghanimé, que interpreta o Dr. Cameron Hayek, brincou com os fãs sobre várias coisas que estão por vir no programa. Ele postou uma imagem dele no programa por trás da câmera e anunciou que havia acabado de filmar como seu personagem.

Ghanimé agradeceu a vários membros do elenco por sua amizade, incluindo Bradbury, e brincou que o showrunner Patrick Sean Smith tem muitas coisas reservadas para os fãs, principalmente para o personagem de Ghanimé.

E por último, mas não menos importante, a atriz de Hope, Annette O’Toole, postou uma selfie simples no Instagram, escrevendo: “Hoje foi meu último dia de filmagem na 5ª temporada de Virgin River. Foi maravilhoso”.

Você pode assistir as 4 temporadas de Virgin River na Netflix. O quinto ano ainda não tem data de estreia.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.