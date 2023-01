Elenco está “devastado” com fim de 1899 e petição de fãs ganha força

A Netflix cancelou 1899 após a primeira temporada, deixando muitos fãs desolados. Embora uma razão oficial por trás do cancelamento não tenha sido oferecida, podemos deduzir com propriedade o que ocorreu.

“O ano é 1899 e eventos misteriosos mudaram o rumo de um navio de imigrantes a caminho de Nova York. Agora, os passageiros terão que desvendar um enigma alucinante”, afirma a sinopse oficial de 1899 na Netflix.

Foi confirmado por fonte oficial que não haverá segunda temporada de 1899 – a Netflix cancelou a série. O criador da obra, Baran Bo Odar, confirmou através de sua página do Instagram da notícia:

“É com pesar que informamos que 1899 não será renovada. Adoraríamos terminar esta incrível jornada com uma 2ª e 3ª temporada, como fizemos com Dark. Mas às vezes as coisas não saem do jeito que você planejou. É a vida. Sabemos que isso vai decepcionar milhões de fãs por aí. Mas queremos agradecer do fundo do coração por você ter feito parte dessa maravilhosa aventura. Nós te amamos. Nunca se esqueça. Bo & Jantje”.

O motivo do cancelamento não foi divulgado, mas provavelmente a audiência da série não atendeu as expectativas da Netflix.

A série conquistou muitos assinantes da Netflix e também ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, a série garantiu 83% de aprovação (além de 9.1 no IMDB). Então por que 1899 foi cancelada? Veremos isso agora.

Elenco e fãs de 1899 se manifestam

Desde o cancelamento de 1899, milhares de fãs se reuniram no Change.org para assinar uma petição pedindo que a série seja salva, que atualmente acumula mais de 35.000.

Várias pessoas deixando suas assinaturas enfatizaram que a série merece pelo menos uma segunda e terceira temporada, como diz a descrição da petição: “‘1899 foi claramente criado com várias temporadas em mente. Após a primeira temporada, há muitas perguntas sem resposta e um grande suspense no final do último episódio. Queremos uma renovação do show e um final apropriado para a história”.

No Instagram, Aneurin Barnard, que interpreta Daniel Solace em 1899, escreveu: “‘Sinto muito que 1899 tenha sido cancelada pela Netflix”.

“‘Nós nem tivemos a chance de contar tanto da história, especialmente Daniel Solace! É uma pena que um programa tão bem-sucedido e mundialmente amado tenha sido cancelado. Não faz sentido para mim e tantos outros”.

Lucas Lynggaard Tønnesen, que estrela como Krester, compartilhou uma foto em preto e branco no Twitter dele com alguns de seus colegas de elenco no dia em que se conheceram pela primeira vez.

“‘Como muitos de vocês já devem saber… 1899 não será renovado para uma 2ª e 3ª temporadas… Estamos todos verdadeiramente devastados por este fato”, disse ele.

O ator de Jérôme, Yann Gael, também escreveu: “Estou triste em anunciar que nosso programa 1899 foi cancelado pela Netflix”.

Com 8 episódios, a 1ª temporada de 1899 está disponível na Netflix.

