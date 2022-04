Ellen Pompeo começa a rever Grey’s Anatomy e dá sua opinião honesta

Depois de interpretar Meredith Gray por 18 temporadas de Grey’s Anatomy, a estrela Ellen Pompeo revelou que finalmente começou a maratonar a série.

Acompanhada de sua filha de 12 anos, Ellen Pompeo está assistindo à série como se fosse uma espectadora qualquer, mas a experiência está sendo bastante reveladora e, em entrevista com Bowen Yang do Saturday Night Live, conta detalhes:

“Voltar e assistir a série tem sido algo enorme para mim, porque eu fico tipo, por que diabos eu estava preocupada? Havia tantas vozes na minha cabeça – nem mesmo na minha cabeça, havia vozes externas, e isso era até mesmo nas redes sociais – me dizendo: ‘Você está muito magra. Você não é uma boa atriz. Ela é melhor que você. Ela é mais bonita do que você'”.

Ellen Pompeo continua: “Quando você está sob os olhares do público, há tantas pessoas dizendo coisas [runs] que é muito mais fácil se rebaixar.”

Agora, enquanto assiste aos episódios antigos de Grey’s Anatomy com esse seu olhar mais maduro, a estrela ainda se lembra de todas as críticas que ouviu na época, mas consegue perceber que estava indo bem — e vejam só até onde ela chegou!

Transmissão de Grey’s Anatomy no Brasil

Grey’s Anatomy é uma série médica de drama que teve início em 2005 na ABC, canal dos Estados Unidos. No Brasil, a Netflix ajudou a popularizar o seriado, mas o título deixou o serviço no final de 2021.

A série fictícia concentra-se nas vidas de internos, residentes e assistentes cirúrgicos à medida que se transformam em médicos experientes enquanto equilibram as relações pessoais e profissionais.

A 18ª temporada de Grey’s Anatomy está no ar nos Estados Unidos.

As temporadas de Grey’s Anatomy podem ser vistas no Star+, Globoplay, Amazon Prime Video e canal Sony, também através do UOL Play. Station 19, a derivada, também está no Star+.

Clique aqui para assinar o UOL Play e acompanhar o canal Sony. Ou clique aqui para assinar o Star+ e assistir Grey’s Anatomy.