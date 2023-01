Ellen Pompeo consegue novo trabalho na TV após Grey’s Anatomy

A atriz Ellen Pompeo, que viveu Meredith Grey em Grey’s Anatomy, já conseguiu um novo trabalho na TV após o drama médico.

De acordo com o Deadline, Pompeo vai estrelar uma nova série sem título baseada na história real que teria inspirado o filme A Órfã.

Além de viver a protagonista, a atriz também assinou para ser uma da produtora executivas do seriado, papel que desempenha em Grey’s Anatomy.

Liz Garbus vai dirigir a série de oito episódios, que acompanha uma família do meio-oeste dos Estados Unidos, que adota uma menina de oito ano que possui nanismo. No entanto, eles começam a suspeitá-la que ela pode não ser quem realmente é.

O Hulu, streaming norte-americano, será o responsável pelo lançamento. Uma data de estreia para a série não foi revelada.

Ellen Pompeo como Meredith Grey em Grey’s Anatomy.

A atriz ainda continua na série de outra forma

A saída de Ellen Pompeo em Grey’s Anatomy não é definitiva, embora a atriz tenha deixado o elenco regular da 19ª temporada.

Ela revelou que Meredith ainda retornaria em algum outro momento, quando a personagem realmente deixasse a história.

No entanto, Pompeo vai continuar envolvida com Grey’s Anatomy mais do que nunca, e em um papel que ela já desempenhava.

Pompeo continuará sendo produtora executiva da série, como era antes, e estará envolvida nas próximas temporadas.

No Brasil, Grey’s Anatomy está disponível na plataforma Star+.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.