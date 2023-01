Ellie, de The Last of Us, é gay?

The Last of Us tem tudo para se tornar um dos maiores sucessos do HBO Max em 2023 – já que a cada novo episódio, a audiência da série só aumenta. Em meio à enorme popularidade da produção, os fãs já começam a especular sobre a sexualidade da protagonista Ellie, ainda mais após uma referência no segundo capítulo.

“Uma trama que beira a extinção humana. Vinte anos após a queda da civilização, Joel é contratado para tirar Ellie de uma zona de quarentena perigosa”, afirma a sinopse oficial de The Last of Us na HBO Max.

Continua depois da publicidade

Liderado por Pedro Pascal (The Mandalorian) e Bella Ramsey (Game of Thrones), o elenco de The Last of Us conta também com Anna Torv (Mindhunter), Gabriel Luna (Agents of SHIELD), Merle Dandridge (Greenleaf), Melanie Lynskey (Yellowjackets), Nick Offerman (Parks and Recreation, Murray Bartlett (The White Lotus) e Rutina Wesley (True Blood).

Revelamos abaixo tudo que os fãs de The Last of Us precisam saber sobre a possibilidade de Ellie ser gay na produção do HBO Max; confira! (via ScreenRant)

The Last of Us dá a entender que Ellie é gay

Em “Infected”, o segundo episódio da 1ª temporada de The Last of Us, Joel, Ellie e Tess vivem uma jornada eletrizante para ultrapassar uma zona urbana dominada pelos zumbis.

Durante essa viagem, Tess pergunta para Ellie se alguém virá em busca dela, de alguma maneira que coloque Joel em perigo.

Tess questiona Ellie sobre a família e sobre um possível namorado. A adolescente responde na hora, dizendo que é uma órfã e que não tem qualquer tipo de família.

No entanto, ao falar sobre um potencial “namorado”, Ellie hesita, demorando para responder até dizer apenas ‘não’.

O fato de Ellie demorar para responder o questionamento de Tess, junto com o movimento da câmera (que foca somente no rosto da personagem), de acordo com alguns fãs e sites especializados, pode indicar que Ellie é lésbica – ou no mínimo queer.

Além disso, nos dois primeiros episódios, a série já mencionou uma personagem chamada Riley, que pelo menos até o momento, não apareceu.

Nas redes sociais, alguns espectadores de The Last of Us dizem que a personagem, eventualmente, será a namorada de Ellie.

É importante lembrar que a sexualidade de Ellie é abordada nos games de The Last of Us. Os jogos deixam bem claro que a personagem é lésbica. E não é só isso: a orientação sexual da jovem é um elemento bastante importante na história.

Antes mesmo do lançamento da 1ª temporada de The Last of Us, Craig Mazin, o co-criador da série, confirmou aos fãs que a sexualidade de Ellie seria mantida.

Ou seja: na série do HBO Max, Ellie realmente é gay. Se a produção seguir à risca a trama dos games, os fãs podem aguardar por cenas de partir o coração envolvendo a personagem.

A 1ª temporada de The Last of Us é exibida semanalmente pelo HBO Max. Novos episódios estreiam todos os domingos.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.