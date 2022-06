Emilia Clarke, a Daenerys, diz se vai retornar em spin-off de Game of Thrones

Falta pouco para a estreia de A Casa do Dragão, primeira série derivada de Game of Thrones, e os fãs estão muito ansiosos para ver a franquia em expansão.

No entanto, uma atriz da série original deixou claro que sua fase Game of Thrones passou, e ela não pretende participar de nenhum projeto futuro da saga.

Em entrevista à BBC, a atriz Emilia Clarke, que deu vida a Daenerys Targaryen, foi perguntada se ela consideraria participar de um spin-off, mas rapidamente negou: “não, acho que acabei”.

A história de Daenerys Targaryen foi toda contada em Game of Thrones, deste sua infância ao fim da personagem, e um spin-off focado nela seria difícil. No entanto, parece que a atriz não está interessada mesmo em uma participação pequena.

Mais sobre House of the Dragon

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones segue na HBO Max.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.