Emily em Paris: Fãs estão obcecados com o drink Kir Royale; veja como fazer

Sucesso na Netflix, a 3ª temporada de Emily em Paris transformou o drink Kir Royale em uma verdadeira obsessão do Twitter. A icônica bebida aparece em alguns dos momentos mais importantes dos novos episódios. Sendo assim, quais são os ingredientes do drink? E como prepará-lo em casa?

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Revelamos abaixo a lista completa de ingredientes do Kir Royale e o passo a passo para quem deseja fazer o drink de Emily em Paris em casa; confira!

Como fazer o Kir Royale, o drink de Emily em Paris?

O reinado do negroni sbagliato com prosecco – drink popularizado por Emma D’Arcy, a Rhaenyra de A Casa do Dragão – chegou ao fim!

Agora, o drink preferido da internet é o Kir Royale, que também é descoberto pela personagem de Lily Collins na 3ª temporada de Emily em Paris.

No quarto episódio da 3ª temporada de Emily em Paris, a personagem passeia com os amigos Luc e Julian, e o trio pede uma rodada de Kir Royales para a mesa.

Após o primeiro gole desse coquetel de cor rubi, Emily diz que o drink é “delicioso”. A protagonista também pergunta do que ele é feito, e o amigo Luc não demora a responder.

“É creme de cassis com champagne! O drink perfeito para beber e fazer nada observando a roda gigante”, diz o personagem.

A partir daí, Emily propõe uma versão enlatada do coquetel para seus clientes da fábrica de champagne.

Dada a importância do drink na trama de Emily em Paris, muitos fãs falaram sobre o coquetel no Twitter.

“Ainda detesto Emily em Paris, mas tentarei pedir um Kir Royale em minha próxima ida a um bar”, comentou um espectador no Twitter.

Diferentemente do que muita gente imagina, você não precisa ir a um bar para beber o Kir Royale! É possível fazer o coquetel em casa, utilizando apenas alguns ingredientes simples.

O clássico coquetel francês é feito com um licor de groselha negra conhecido como “creme de cassis”, e vinho branco. A variação do drink que aparece em Emily em Paris, por outro lado, troca o vinho branco pelo champagne.

Com apenas dois ingredientes, o Kir Royale não poderia ser mais fácil de fazer: basta colocar uma parte de creme de cassis e 9 partes de champanhe em taça longa. Em seguida, é só misturar as bebidas e acrescentar amoras congeladas para decorar.

A 3ª temporada de Emily em Paris está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.