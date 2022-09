Emily em Paris: Netflix revela data de estreia da 3ª temporada

Durante o Tudum, a Netflix revelou a data de estreia da terceira temporada de Emily em Paris, bem como um teaser.

Estrelada por Lily Collins, o seriado segue Emily, uma jovem uma jovem executiva de marketing de Chicago, que se muda para Paris e tenta revitalizar a marca de uma grife de luxo.

Continua depois da publicidade

Indo para mais uma temporada, o streaming revelou que o novo ano estreia somente em 21 de dezembro (via Collider).

Emily terá de tomar uma decisão difícil na terceira temporada, e mudou completamente seu visual para que consiga o que quer.

Veja o teaser, abaixo.

Emily em Paris está disponível na Netflix

Criada por Darren Star, autor de Younger e Sex and the City, Emily em Paris traz a citada Lily Collins como a protagonista homônima. Apresentada como uma executiva de marketing em Chicago, Emily se muda para Paris para revitalizar as redes sociais de um icônica grife de luxo.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

A terceira temporada estreia em 21 de dezembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.