Emily em Paris: Quanto a protagonista gasta com roupas e aluguel?

Na trama de Emily em Paris, a protagonista titular leva uma vida de luxo na capital francesa. Dada a localização privilegiada do apartamento de Emily, e os inúmeros looks que a personagem usa na série da Netflix, os fãs querem saber: quanto Emily gasta com roupas e aluguel? O valor é impressionante!

“Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a sinopse oficial da 3ª temporada de Emily em Paris.

Continua depois da publicidade

A série da Netflix traz, mais uma vez, Lily Collins (Espelho, Espelho Meu) no papel principal. O elenco conta também com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco principal.

Revelamos abaixo quanto Emily gasta com aluguel e figurinos na trama de Emily em Paris; confira! (via Metro)

Emily gasta 3 vezes o salário com roupas e aluguel em Emily em Paris

Desde o início de Emily em Paris, os assinantes da Netflix se confundem com o sustento da protagonista.

Afinal de contas: como a protagonista consegue levar uma rotina tão luxuosa com um simples salário de assistente de marketing?

De acordo com um cálculo do site Metro, a personagem gasta, aproximadamente, 3 vezes o próprio salário com seus luxos cotidianos.

Segundo a plataforma Glassdoor, o salário médio (anual) para o cargo de Emily em Paris é de 38,8 mil euros (cerca de R$ 195 mil). Outra plataforma de empregos, por outro lado, dizem que profissionais da área podem ganhar até 44 mil euros por ano.

No entanto, as despesas anuais de Emily ultrapassam os 111 mil euros – incluindo os gastos com aluguel, saídas, looks, alimentação, transporte e cartão de crédito.

Ou seja: Emily gasta (muito) mais do que ganha, e por isso, deve aprender melhor a controlar suas finanças.

A análise indica que, só em roupas e acessórios de moda, Emily gasta cerca de 71 mil euros por ano. O número não é uma surpresa, já que a personagem tem no guarda-roupa produtos de algumas das grifes mais luxuosas da atualidade, como Valentino, Prada, Louboutin e Balmain.

Na 2ª temporada, por exemplo, Emily usa uma jaqueta zebrada da Dolce & Gabbana no valor de 4,5 mil euros.

Uma teoria de fãs, no entanto, diz que Emily não gasta nada com os looks e os acessórios. Como a personagem trabalha com marketing, é possível que ela receba as roupas como permuta por serviços realizados ou como simples presentes dos clientes.

Mas essa teoria não leva em conta os gastos de Emily com o aluguel de seu luxuoso apartamento, localizado em uma das regiões mais caras de Paris.

Como Emily vive em um apartamento amplo perto do Pantheon e do l’Estrapade, seu aluguel deve ultrapassar os 30 mil euros por ano.

A 3ª temporada de Emily em Paris está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.