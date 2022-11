Emily em Paris: Segredos e escolhas impossíveis no trailer da 3ª temporada

A Netflix divulgou o trailer terceira temporada de Emily em Paris, que mostra a protagonista diante da escolha mais difícil de sua carreira.

Estrelada por Lily Collins, o seriado segue uma jovem executiva de marketing de Chicago, que se muda para Paris e tenta revitalizar a marca de uma grife de luxo.

Aparentemente, a personagem titular precisa escolher entre dois empregos e vive uma jornada dupla, em segredo, até tomar sua decisão.

A prévia dessa terceira temporada de Emily em Paris, é claro, ainda traz as intrigas e romances que estamos acostumados a ver no seriado.

Veja o trailer, abaixo.

Emily em Paris está disponível na Netflix

No segundo ano, Emily mostra que está se tornando cada vez mais francesa. Ao mesmo tempo, a personagem está com dúvidas em vários campos da vida dela, inclusive o amoroso – em que deve formar um triângulo amoroso.

O seriado ainda tem Philippine Leroy-Beaulieu e Ashley Park no elenco.

“Emily Cooper consegue o trabalho dos sonhos em Paris. Agora, ela precisa administrar a carreira, os amigos e o amor na Cidade Luz”, diz a sinopse oficial.

A terceira temporada em 21 de dezembro de 2022. As duas temporadas anteriores de Emily em Paris estão disponíveis na Netflix.

