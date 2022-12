Emily em Paris: Trailer da 3ª temporada está dividindo os fãs

Nesta semana, a Netflix lançou o trailer oficial da 3ª temporada de Emily em Paris. A prévia, como era de se esperar, deu o que falar nas redes sociais. O teaser também dividiu as opiniões dos fãs, principalmente em relação aos pretendentes da protagonista. Afinal: Emily ficará com Gabriel ou Alfie?

“Mais diversão. Mais moda. E mais desafios. Paris parece cada vez mais aconchegante, mas as consequências de uma noite de paixão podem tirar Emily do eixo rapidinho”, afirma a sinopse de Emily em Paris na Netflix.

Protagonizada por Lily Collins (Espelho Espelho Meu), Emily em Paris conta com Kate Walsh (Grey’s Anatomy), Lucien Laviscount (Scream Queens) e Lucas Bravo (Sra. Harris Vai a Paris) no elenco.

Revelamos abaixo por que o trailer da 3ª temporada de Emily em Paris causou polêmica nas redes sociais; confira.

3ª temporada de Emily em Paris cria #TimeGabriel e #TimeAlfie

O triângulo amoroso vivido por Emily, Alfie e Gabriel, de acordo com o trailer, será um dos principais temas da 3ª temporada de Emily em Paris.

“A vida de turista acabou. Um ano após chegar a Paris para o emprego dos sonhos, Emily precisa tomar decisões profissionais e amorosas difíceis para definir seu futuro”, afirma a descrição dos novos episódios.

Logo após a divulgação do trailer, os assinantes da Netflix começaram um debate nas redes sociais. Será que você é #TimeAlfie ou #TimeGabriel?

Gabriel é introduzido em Emily em Paris como o namorado de Camille, a amiga de Emily. Eventualmente, o relacionamento termina – deixando o caminho aberto para a protagonista.

Para muitos fãs de Emily em Paris, Gabriel seria o namorado perfeito para Emily. As respostas do trailer da 3ª estão cheias de comentários do #TimeGabriel.

“Escolho Paris! Espero que a Emily e o Gabriel fiquem juntos”, comentou um fã no Twitter, acompanhado por uma imagem do casal.

De acordo com alguns espectadores, a 3ª temporada de Emily em Paris será “arruinada” se Emily não ficar com Gabriel.

“Se eles não ficarem juntos, e não contarem com momentos apaixonados na 3ª temporada, ficarei revoltada!”, exigiu outra fã.

Alfie é outra opção interessante para Emily. Introduzido na 2ª temporada, o britânico bonitão não demorou a ganhar o coração da protagonista – e dos fãs da série.

“Sempre foi sobre o Alfie e a Emily. Não tem discussão. Eles têm que ficar juntos na 3ª temporada”, comentou outra espectadora.

Segundo os fãs de Alfie, o personagem é “bem melhor” do que Gabriel. Emily e Alfie se dão muito bem na 2ª temporada.

“O Alfie é um homem gentil, que se importa com os sentimentos da Emily. Ele é a única opção possível”, opinou outro fã.

A 3ª temporada de Emily em Paris estreia na Netflix em 21 de dezembro. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.