Emmy 2023 já tem data para acontecer

A 75ª edição do Emmy já tem data para acontecer. A premiação, que será televisionada como de costume, ocorrerá na segunda-feira, 18 de setembro, aponta a Variety.

Enquanto isso, uma semana antes da transmissão, o Creative Arts Emmy Awards 2023 acontecerá durante duas noites consecutivas no sábado, 9 de setembro, e no domingo, 10 de setembro.

Isso marca o segundo ano consecutivo em que o Emmy será exibido em uma segunda-feira, mantendo-o fora do caminho do futebol americano da NFL.

O produtor e apresentador do Emmy 2023 serão revelados em outro momento. A cerimônia deste ano marca o 75º aniversário do Emmy Awards; como parte da celebração, a Academia também revelou um logotipo especial.

“O que começou como uma cerimônia modesta com cinco prêmios no Hollywood Athletic Club evoluiu para a maior noite da televisão, celebrando a excelência em toda a indústria”, disseram a Academia e a Fox em um comunicado. “Na era do ‘pico da TV’, com cerca de 600 séries roteirizadas originais, a Academia agora reconhece artistas, artesãos e contadores de histórias em quase 120 categorias.”

O cronograma do Emmy 2023

Como anunciado anteriormente, o período de elegibilidade para o 75º Emmy se concentrará em programas que vão ao ar entre 1º de junho de 2022 e 31 de maio de 2023.

Aqui está o calendário do Emmy 2023, conforme revelado em dezembro:

1 de junho de 2022 – 31 de maio de 2023: Período de elegibilidade.

21 de fevereiro: Abertura das inscrições.

17 de abril: Prazo para se candidatar à adesão para garantir a elegibilidade de voto para ambas as rodadas da75ª competição Emmy.

15 de junho: Começa a votação da rodada de nomeações.

26 de junho: Termina a votação da rodada de indicações.

12 de julho: Anúncio das indicações.

9 e 10 de setembro: Creative Arts Awards e Governors Gala.

18 de setembro: Exibição do Emmy 2023.

Guilherme Coral