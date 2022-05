Enquanto Netflix perde usuários, Disney+ passa de 137 milhões de assinantes

Enquanto a Netflix enfrenta uma crise pela qual nunca tinha passado, o Disney+ alcança cada vez mais sucesso.

De acordo com o Hollywood Reporter, o Disney+ passou dos 137 milhões de assinantes ao redor do mundo.

Ainda é um número menor do que o da Netflix, mas representa um crescimento muito maior do que o da gigante do streaming nos últimos tempos.

Grande crescimento do Disney+

O Disney+ tem uma grande vantagem em relação à Netflix: as grandes franquias da Disney. A Disney é o estúdio mais poderoso de Hollywood atualmente, especialmente depois da aquisição da Fox.

Marcas de sucesso como Marvel, Star Wars e Pixar são todas da Disney, tendo grande destaque no Disney+.

A maioria das produções originais para o Disney+ gira em torno dessas franquias, como é o exemplo de Loki, Cavaleiro da Lua, O Livro de Boba Fett e The Mandalorian.

Outro serviço de streaming que vem crescendo bastante é a HBO Max, que pertence à Warner. Os especialistas acreditam que, em um futuro próximo, Disney+ e HBO Max estarão competindo pela liderança no streaming, com a Netflix ficando bem atrás.