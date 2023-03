Entrevías: Explicamos o final da 2ª temporada

Uma das séries espanholas mais populares da Netflix, Entrevías lançou, recentemente, sua 2ª temporada. Os novos episódios, como era de esperar, trazem grandes reviravoltas para a trama do protagonista Tirso Abantos. Sendo assim, o que realmente acontece no desfecho do segundo ano de Entrevías?

“Nelson é obrigado a trabalhar como informante para a polícia. Tirso se aproxima de Gladys e dos filhos. O responsável pelo estupro de Irene começa a ser revelado”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Entrevías na Netflix.

Continua depois da publicidade

Protagonizada por José Coronado (A Garota na Fita), Entrevías conta também com Luis Zahera (As Feras) e Nona Sobo (Bem-vindos ao Éden) no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre o desfecho da 2ª temporada de Entrevías na Netflix; confira!

Final explicado de Entrevías – O que acontece com os personagens?

A reta final da 2ª temporada de Entrevías começa após a morte de Sandro, quando Nata assume o controle da organização de tráfico de drogas.

Na série produzida na Espanha, Nelson termina seu relacionamento com Irene, temendo que ela fosse responsabilizada por seus erros. A personagem também descobre estar grávida, e a contragosto de Jimena e Tirso, decide não interromper a gestação.

Eventualmente, Tirso entende as motivações da personagem e apoia a decisão de Irene. Gladys também implora para o filho deixar a corrupção no passado, mas a situação fica ainda mais complexa quando Amanda vê o vídeo de Nelson matando Sandro no bar.

Com a ajuda de Ezequiel, Nelson consegue escapar da punição. Amanda, por sua vez, bola um plano para infiltrar Nelson na gangue de Nata, utilizando o personagem como informante.

Nelson fornece à polícia todas as informações sobre o Fantasma, porém, Nata descobre o desejo do personagem de voltar para Irene. Posteriormente, ela também desiste de ficar com ele, deixando o caminho aberto para Irene.

Salgado dá a ordem para o assassinato de Tirso, mas felizmente, Nelson intervém e consegue salvar o amigo na série espanhola.

Nata descobre que Nelson iria se tornar pai, e por isso, decide deixar o personagem livre para criar o bebê, já que ela mesma não recebeu esse tipo de cuidado na infância.

Quem é o estuprador de Irene?

Um dos maiores mistérios da 2ª temporada de Entrevías envolve o verdadeiro responsável pelo estupro de Irene.

Enquanto investiga o caso de Irene, Amanda descobre que, na mesma época, outras jovens também foram estupradas por criminosos.

Irene, em um primeiro momento, se recusa a falar sobre o trauma. Porém, com a persistência de Amanda, a personagem percebe que, se não revelasse o que realmente aconteceu, o estuprador continuaria atacando as mulheres da vizinhança.

Amanda também descobre que Salgado tinha uma importante ligação com o bordel Aloha – onde as jovens eram levadas para sofrerem abusos sexuais.

Tirso, nesse momento, também fica revoltado ao descobrir que Salgado é o principal suspeito do estupro de Irene.

O protagonista quase mata Salgado, mas no último minuto, Irene intervém, dizendo que esse ato de violência só geraria mais violência. Além disso, o avô, provavelmente, seria condenado à prisão perpétua pelo assassinato de Salgado.

Finalmente, é Amanda quem atira em Salgado, encerrando de uma vez por toda a história do Fantasma. Como ela mesma já esperava, a polícia a prende em seguida.

É assim que termina a 2ª temporada de Entrevías! Todos os episódios da série estão disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.