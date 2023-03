Entrevías: Tudo o que sabemos sobre a 3ª temporada

Uma das séries de língua espanhola mais populares da Netflix, Entrevías lançou recentemente sua 2ª temporada no streaming. Dado o final do segundo ano – que traz uma reviravolta de tirar o fôlego – muitos espectadores desejam saber: a trama terá uma 3ª temporada na plataforma?

“Nelson é obrigado a trabalhar como informante para a polícia. Tirso se aproxima de Gladys e dos filhos. O responsável pelo estupro de Irene começa a ser revelado”, diz a sinopse oficial da 2ª temporada de Entrevías na Netflix.

Continua depois da publicidade

Protagonizada por José Coronado (A Garota na Fita), Entrevías conta também com Luis Zahera (As Feras) e Nona Sobo (Bem-vindos ao Éden) no elenco principal.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a 3ª temporada de Entrevías na Netflix; confira!

Entrevías terá 3ª temporada na Netflix?

Os fãs de Entrevías podem comemorar: antes mesmo da estreia da 2ª temporada, a série espanhola foi renovada para um terceiro ano.

Em outras palavras, a continuação de Entrevías já está garantida, e ao que tudo indica, não demorará muito tempo para estrear na plataforma.

Porém, é importante lembrar que, embora tenha se tornado uma febre mundial na Netflix, Entrevías não é uma produção original do streaming.

Na verdade, antes de chegarem à Netflix, os episódios da série são exibidos pela emissora espanhola Telecinco.

A 2ª temporada de Entrevías, por exemplo, foi exibida na Espanha entre março e maio de 2022, só estreando no catálogo da Netflix quase um ano depois.

A série garantiu ótimos números de audiência na TV espanhola, e por isso, foi renovada para a 3ª temporada em novembro de 2022.

Quem retorna na 3ª temporada de Entrevías?

Ao que tudo indica, grande parte do elenco principal de Entrevías deve retornar no terceiro ano da série.

Ou seja: os espectadores podem aguardar a volta de José Coronado (Tirso), Nona Sobo (Irene), Luiz Zahera (Ezequiel), Felipe Londoño (Nelson), Laura Ramos (Gladys), Manuel Tallafé (Pepe), Itziar Atienza (Amanda) e María de Nati (Nata) na série espanhola.

Além disso, a Telecinco confirmou reforços de peso no elenco da 3ª temporada de Entrevías. São eles: Natalia Dicenta (A Freira), Michelle Calvó (Desaparecidos), Óscar Higares (Bosé) e Álex Medina (Ina).

Data de estreia da 3ª temporada de Entrevías

A emissora espanhola Telecinco ainda não revelou a data de estreia dos novos episódios de Entrevías.

Provavelmente, os capítulos inéditos serão lançados na TV da Espanha ainda em 2023. Logo, os episódios podem estrear na Netflix em meados de 2024 – ou até mesmo em 2025, a depender do lançamento original da 3ª temporada.

Enquanto os novos capítulos não estreiam, a Telecinco divulgou uma sinopse prévia dos eventos da 3ª temporada de Entrevías.

“O surgimento da ex-mulher de Tirso e o despertar amnésico de Ezequiel serão os gatilhos para as novas tramas da série”, disse a emissora.

Você pode conferir todos os episódios de Entrevías na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.