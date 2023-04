Episódio com volta de Arqueiro Verde terá uma das maiores cenas de ação de The Flash

O episódio “It’s My Party and I’ll Die If I Want To”, de The Flash, trará de volta Stephen Amell como Oliver Queen/Arqueiro Verde. E em entrevista ao TV Line, Danielle Panabaker, a Caitlin Snow, prometeu que o episódio terá uma das maiores cenas de ação da série.

“Fizemos uma sequência de luta que foi minha homenagem às incríveis sequências de luta que eles fizeram em Arrow todos esses anos”, disse a atriz, que dirigiu o episódio. “Meu entendimento é que uma das acrobacias que fizemos foi uma das maiores acrobacias já feitas em The Flash. É um episódio cheio de ação, com certeza”, afirmou.

Grant Gustin, intérprete de Barry Allen/Flash, complementou dizendo que a sequência teve que ser filmada durante algumas noites e que inclui “explosões de carros, muitos figurantes e muitos super-heróis”.

O reencontro emocionante entre Oliver e Barry Allen (Grant Gustin) vai acontecer no nono episódio da 9ª temporada, que irá ao ar em 26 de abril nos EUA.

Embora detalhes sobre como Amell retorna como Oliver Queen permaneçam em segredo no momento, o trailer sugere que o vilão Bloodwork pode estar por trás da ressurreição do herói.

Em entrevista recente ao TV Line, Gustin disse que se reunir com o colega do Arrowverso foi “como reunir a banda novamente. Apenas bons momentos e muitas risadas”.

Amell, por sua vez, afirmou à publicação que fazer parte desta temporada final de The Flash “foi muito especial” e que o episódio de 26 de abril irá “100% encantar os fãs com uma quantidade enorme de retornos [do Arrowverso]”.

Veja o trailer do episódio:

The Flash corre em últimas aventuras

A última temporada de The Flash será constituída por 13 episódios, muito menos do que o padrão da série, que normalmente são entre 18 a 23 episódios.

“A 9ª temporada começa uma semana depois de sua batalha épica, e Barry Allen e Iris West-Allen estão se reconectando e ficando mais próximos do que nunca. Mas quando um grupo mortal de Rogues chega a Central City liderado por uma nova e poderosa ameaça, The Flash e sua equipe devem mais uma vez desafiar probabilidades impossíveis de salvar o dia”, diz a sinopse da nova temporada.

“Mas quando os Rogues são derrotados, um novo adversário mortal surge para desafiar o legado heroico de Barry Allen. E em sua maior batalha até agora, Barry e o Time Flash serão levados ao limite, a fim de salvar Central City pela última vez”, conclui a sinopse.

No Brasil, The Flash está no catálogo da Netflix.

