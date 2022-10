Episódio de Criminal Minds foi inspirado em South Park

Com mais de 300 episódios, Criminal Minds trouxe os mais diversos conteúdos e tramas, com casos muitas vezes inspirados em acontecimentos da vida real. Um episódio em específico, curiosamente, teve sua ideia originada de South Park.

Nos primórdios de South Park, os fãs de Os Simpsons acusaram os roteiristas de South Park de roubar enredos diretamente da série de comédia da Fox.

Brilhantemente, os produtores de South Park não apenas se recusaram a argumentar contra essa acusação, como também criaram o sétimo episódio da sexta temporada, que tenta justificar essa prática furtiva como uma forma de bajulação e não de roubo.

No entanto, quando você vê um programa dramático como Criminal Minds, que lida com alguns dos assuntos mais horríveis da TV, dificilmente imagina que uma ideia pode surgir de um programa de comédia..

A estrela do programa, Kristen Vangsness, explicou em uma entrevista com Murtz Jaffer (via Looper), que houve um episódio específico de Criminal Minds que foi diretamente inspirado por um de South Park. E de acordo com Vangsness, este ato foi visto como um desafio pessoal de um roteirista.

South Park inspirou Criminal Minds

Quando perguntada sobre as múltiplas fontes que foram usadas como inspiração na série, Vangsness revelou um segredo de Criminal Minds.

“Um dos episódios, uma vez, um roteirista me disse ter sido inspirado por South Park'”, revelou ela. “Então, eu acho, você sabe, a inspiração vem de todos os tipos de coisas.”

Não é tão fácil descobrir em qual episódio de South Park o roteirista de Criminal Minds se inspirou, mas poderia ser o sexto da sétima temporada ou o 13º da oitava temporada. Ambos são paródias de dramas criminais.

De qualquer forma, certamente é fascinante pensar como uma série como Criminal Minds pode tirar boas ideias de diferentes gêneros tão distantes quanto uma comédia de animação como South Park.

No Brasil, Criminal Minds ainda é reprisada pela AXN. A série ganhará um revival no Paramount+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.