Episódio de Os Simpsons salvou vidas de duas crianças

Os Simpsons é, sem sombra de dúvidas, uma das séries animadas mais famosas de todos os tempos. Em suas décadas de história, a produção trouxe uma influência inegável para todos os campos da cultura pop. Muitos fãs não sabem, mas um particular episódio da série, foi crucial para salvar a vida de duas crianças.

Criada por Matt Groening, Os Simpsons era originalmente uma série de curtas animados que fazia parte do Tracey Ullman Show em 1987. Após 3 temporadas de sucesso, Os Simpsons virou a série completa que fãs conhecem e amam.

Nas temporadas mais recentes, Os Simpsons conquistou ainda mais fãs por trazer easter eggs de várias obras da cultura pop, entre filmes, séries, quadrinhos e astros de Hollywood.

O site Looper explicou como um episódio de Os Simpsons salvou a vida de duas crianças; veja abaixo essa história inusitada.

Piada de Os Simpsons salvou dois irmãos

Algumas das piadas recorrentes mais engraçadas de Os Simpsons não são ditas em voz alta. Ao invés disso, elas são representadas por expressões chamativas ou aspectos visuais.

Em “Homer at the Bat”, um episódio da 3ª temporada, Homer aparece engasgando com uma rosquinha enquanto seus colegas de trabalho ignoram um pôster que mostra a Manobra de Heimlich.

A imagem em questão traz um homem de engasgando com uma lagosta inteira. Sem prestar atenção na importante mensagem, os amigos de Homer notam um formulário de inscrição para um time de softball – que serve como pontapé inicial para os eventos deste episódio.

É um detalhe muito pequeno, que passou despercebido pela maioria dos fãs. Felizmente, esse não foi o caso de dois irmãos americanos que assistiram ao episódio em 1992.

Na época, um garoto de 10 anos, morador da cidade de Auburn, em Washington, salvou o irmão mais novo por meio das instruções aprendidas em Os Simpsons.

O garoto engasgou com uma laranja, e em uma rápida e crucial atitude, o irmão usou a Manobra de Heimlich para salvá-lo, segundo uma matéria publicada no jornal Orlando Sentinel.

Graças às constantes reexibições de Os Simpsons na TV aberta dos Estados Unidos, outro espectador utilizou a mesma manobra, desta vez em 2007.

“Na hora, a cena veio na minha cabeça, e eu fiz a manobra”, comentou o garoto que salvou o amigo que havia engasgado com um sanduíche de presunto.

Até hoje, “Homer at the Bat” permanece como um dos episódios mais populares de Os Simpsons – não apenas por seu “valor médico”. Na verdade, o capítulo conta com a participação de grandes estrelas do baseball, como Darryl Strawberry, Don Mattingly e José Canseco.

No Brasil, você pode conferir as temporadas de Os Simpsons na Star+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.