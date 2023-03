Episódio final de NCIS: Los Angeles será dividido em duas partes

NCIS: Los Angeles será encerrada na 14ª temporada e o episódio final terá duas partes. A primeira parte será exibida em 14 de maio nos EUA, com o segundo episódio indo ao ar uma semana depois, em 21 de maio. As informações são do Deadline.

Além disso, a série ganhará um especial de uma hora, A Salute to NCIS: Los Angeles, no programa Entertainment Tonight, que vai revisitar os seus 14 anos, incluindo entrevistas exclusivas, cenas favoritas e momentos dos bastidores.

“Encerrar uma série é sempre agridoce”, disse o showrunner e produtor executivo R. Scott Gemmill em comunicado. “Fomos abençoados por ter 14 temporadas, então chegar a um final satisfatório foi extremamente desafiador depois de tantos anos. Felizmente, a CBS [emissora da série nos EUA] foi gentil o suficiente para nos dar um episódio extra para nos despedimos de nossos personagens de uma maneira condizente com suas histórias, que esperamos que os fãs considerem satisfatórias e positivas”, finalizou.

No episódio de 14 de maio, “New Beginnings, Part 1”, quando um agente do ATF desaparece, a agência busca ajuda da equipe NCIS para investigar armas militares roubadas e localizar o agente. Além disso, Callen (Chris O’Donnell) e Anna (Bar Paly) continuam a planejar seu casamento, a irmã de Roundtree (Caleb Castille) (Ava McCoy) faz entrevistas para a faculdade de medicina e Sam (LL Cool J) incentiva seu pai a participar do teste de um remédio.

Em “New Beginnings, Part 2”, a equipe NCIS continua o caso com ATF e as armas roubadas.

No Brasil, NCIS: Los Angeles é exibida pelo Globoplay.

