Episódio final de The Walking Dead quase foi muito maior

Exibido no ano passado, o episódio final de The Walking Dead trouxe um desfecho satisfatório para a guerra das comunidades contra a poderosa Commonwealth. A conclusão foi elogiada por muitos fãs, mas mesmo assim, deixa um “gostinho de quero mais”. O que muitos espectadores não sabem é que, originalmente, o último episódio seria bem maior.

Batizado de Rest in Peace (Descanse em Paz), o capítulo final de The Walking Dead foi ao ar no dia 20 de novembro de 2022, pela AMC.

A série pode até ter chegado ao fim, mas o universo de The Walking Dead continua vivo com os vindouros spin-offs de Negan, Maggie, Rick, Michonne e Daryl.

Revelamos abaixo como o episódio final de The Walking Dead poderia ter sido bem maior; confira! (via Looper)

The Walking Dead cortou várias cenas do episódio final

O episódio final de The Walking Dead oferece desfechos sólidos para a história de personagens como Ezekiel, Gabriel Stokes e Rosita Espinosa.

No entanto, alguns dos personagens mais importantes da série – como Negan, Maggie e Daryl – terminam a trama com “negócios inacabados”.

O motivo é muito simples: todos esses personagens retornarão nos próximos spin-offs de The Walking Dead. Logo, não faria sentido encerrar suas histórias na produção original.

Mesmo assim, muitos fãs ficaram decepcionados com o teor “interrompido” da temporada final de The Walking Dead.

Em um papo recente com o site Insider, Angela Kang, a showrunner da série, revelou que o último episódio da produção, na perspectiva original, teria sido bem maior.

“Quero dizer, a versão original do nosso roteiro não poderia ser filmada com o tempo e com o orçamento que tínhamos. Por isso, tivemos que tomar decisões difíceis e escolher o que seria cortado. Ainda assim, terminados na produção com dias de filmagem e dinheiro de sobra – mas não suficiente para filmar a versão que havíamos imaginado”, esclareceu a produtora.

É por isso que, para muitos fãs de The Walking Dead, o desfecho pareceu “corrido” e “forçado”.

Na entrevista, Kang citou também uma das cenas que acabaram ficando para trás na edição do episódio final de The Walking Dead.

“Lembro da sequência que mostra a Rosita na ambulância… originalmente, a cena seria bem maior”, comentou a showrunner.

Felizmente, a equipe de The Walking Dead conseguiu incluir a participação especial de Andrew Lincoln (Rick Grimes) e Danai Gurira (Michonne) no último episódio da série. Com isso, a franquia introduz a trama que será abordada no vindouro spin-off do casal.

Enquanto os derivados de The Walking Dead não estreiam, você pode conferir todos os episódios da série original na plataforma Star+.

