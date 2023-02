Episódio mais assustador de The Walking Dead é inspirado em clássico de terror

The Walking Dead conta com diversos momentos tensos, mas um episódio em particular é realmente assustador. O que nem todos sabem é que ele foi inspirado em um clássico de terror e comédia.

O sexto episódio da 11ª temporada, “On the Inside”, mostra Connie e Virgil em uma casa aparentemente abandonada. Eles logo aprenderam, no entanto, que não estavam sozinhos.

Por trás das paredes, alguém observava eles. O episódio assustador, então, mostra a dupla correndo em torno de um labirinto de paredes em movimento e escapando de seres humanos primitivos e animalescos, diferente de tudo o que The Walking Dead havia feito antes.

O episódio utiliza imagens horríveis, próteses perturbadoras e seu aspecto mais aterrorizante é justamente o silêncio. Lauren Ridloff interpretou Connie, uma personagem favorita dos fãs que foi introduzida como a primeira personagem surda da série.

A experiência é muito mais arrepiante para ela do que para o público, já que Connie não pode ouvir os selvagens rastejando atrás dela nem pode ouvir as paredes se movendo ao seu redor.

Pior de tudo, ela está presa com um estranho com quem ela não tem como se comunicar. Um momento de pura ansiedade mostra Connie observando Virgil de dentro das paredes, avistando um dos selvagens rastejando atrás dele. Ela não tem como lhe dizer além de bater nas paredes, o que só atrai a atenção dele, completamente alheio ao que está atrás.

O episódio é considerado um dos melhores da série, mas apenas os fãs de filmes de terror notaram as semelhanças a um clássico de Wes Craven.

O filme de Wes Craven que inspirou The Walking Dead

Wes Craven, famoso por dirigir filmes de terror como A Hora do Pesadelo e Pânico, foi extremamente impactante no gênero terror.

O filme que inspirou o episódio de The Walking Dead é As Criaturas Atrás das Paredes, que se passa em Los Angeles e segue uma família à beira do despejo por uma família rica e esnobe, os Robesons.

Em uma tentativa de sair da pobreza, um jovem garoto e seu mentor Leroy planejam um assalto à mansão bem protegida dos Robesons. Na esperança de encontrar itens caros e valiosos para roubar, os personagens se deparam com algo muito mais horripilante: um cão de guarda cruel, passagens nas paredes e um curral de crianças pálidas e animalescas no porão.

As crianças desnutridas são alimentadas com os restos mortais de invasores, ostentam unhas longas e sujas, bem como cabelos despenteados, e usam as passagens secretas nas paredes para navegar pela casa.

Muitos da equipe de The Walking Dead já trabalharam em filmes de terror antes, então eles provavelmente se inspiraram em seus trabalhos anteriores. O produtor executivo e maquiador de The Walking Dead, Greg Nicotero, trabalhou em As Criaturas Atrás das Paredes, então a inspiração tirada desse filme faz muito sentido.

The Walking Dead pode ser assistida no Brasil pelo Star+.

