Equipe de Sombra e Ossos já está trabalhando em spin-off Six of Crows

A segunda temporada de Sombra e Ossos chegou à Netflix e parece que a equipe da série está já expandindo o Grishaverso na telinha. Uma adaptação de Six of Crows já está em andamento.

O showrunner da série, Eric Heisserer, revelou à EW que ele está trabalhando silenciosamente no desenvolvimento de um spin-off de Six of Crows, para abordar os principais eventos da duologia da autora Leigh Bardugo.

Continua depois da publicidade

A série ainda está em estágios iniciais e não está perto de receber uma luz verde da Netflix. Heisserer também confirma que o destino desse spin-off depende do desempenho da 2ª temporada de Sombra e Ossos na Netflix.

“Uma das razões, não todas, que eu tive o privilégio de trabalhar com Daegan Fryklind como co-showrunner na 2ª temporada é que eu estava ocupado com a sala dos roteiristas de Six of Crows. Estamos prontos para lançar isso como sua própria história”, disse Heisserer à EW. “Os roteiros de oito episódios são fenomenais e estou muito orgulhoso da minha equipe por isso.”

Heisserer confirma que uma parte do spin-off aconteceria durante os eventos do final da 2ª temporada de Sombra e Ossos.

“Há muito trabalho no planejamento disso. A esperança é que possamos agir sobre esse planejamento”, diz Heisserer. “Mas, é claro, é sobre o quão bem a 2ª temporada se sai. E se assim for, então Daegan e eu continuaremos a carregar o manto de ambos os shows, o que também é útil porque temos muitas bocas para alimentar”.

Mais sobre Sombra e Ossos na Netflix

“Sombra e Ossos nos mostra um mundo devastado pela guerra, onde a humilde soldado e órfã Alina Starkov acaba de liberar um poder extraordinário que pode ser a chave para libertar seu país”, diz a sinopse da série.

“Com a ameaça monstruosa da Dobra das Sombras se aproximando, Alina é arrancada de tudo que sabe para treinar como parte de um exército de elite de soldados mágicos conhecido como Grisha.”

“Mas enquanto ela luta para aprimorar seu poder, ela descobre que aliados e inimigos podem ser o mesmo e que nada neste mundo luxuoso é o que parece. Existem forças perigosas em jogo, incluindo uma tripulação de criminosos carismáticos, e será necessário mais do que magia para sobreviver”, termina a sinopse.

Sombra e Ossos é estrelada por Jessie Mei Li como Alina Starkov, Archie Renaux como Malyen Oretsev, Freddy Carter como Kaz Brekker, Amita Suman como Inej, Kit Young como Jesper Fahey e Ben Barnes como General Kirigan.

A segunda temporada de Sombra e Ossos já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.