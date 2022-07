Equipe de Stranger Things 4 admite ter trollado os fãs

A quarta temporada de Stranger Things foi um grande sucesso, e uma parte essencial disso tudo foi o empenho criativo da produção na série. Com o fim do lançamento a equipe responsável pelas legendas do programa admitiu ter feito uma brincadeira com o público.

A equipe destacou a criatividade nas descrições das legendas, mesmo que não fosse compatível com o que ocorria em tela, usando combinações de palavras que não eram apenas precisas para o que estava acontecendo na cena, mas também evocavam uma reação inesperada.

“Honestamente, ‘[tentáculos ondulando umedecidos]’ eu já vi muito. Admito que estava trollando um pouco com isso”, disse Jeff T. ao Vulture .

O produtor também relatou a influência de ASMR em seu trabalho. “Além disso, no último ano ou dois, tenho assistido a transmissões de ASMR para descobrir quais palavras provocam esse tipo de resposta nas pessoas, então vou pegá-las e colocá-las no meu banco de palavras. ‘Umedecido’ aparece um muito nesses fluxos ASMR.” (via ComicBook)

Sucesso de Stranger Things na Netflix

A quarta temporada da série continua batendo recordes. Do dia 30 de maio a 5 de junho deste ano, o quarto ano acumulou 7,2 bilhões de minutos de visualização. Foi o maior total semanal de qualquer outra série do streaming.

Na semana anterior, de 23 a 29 de maio, a série teve 5,14 bilhões de minutos de visualização. O total acumulado em duas semanas é de 12,34 bilhões de minutos, sendo a única série a ter isso.

Para efeito de comparação, apenas Ozark e Tiger King em 2020, conseguiram superar 5 bilhões de minutos antes de Stranger Things.

Além disso, também se tornou a série em inglês mais assistida. A Netflix diz que seus assinantes assistiram mais de 930 milhões de horas em todo o mundo nos primeiros 28 dias da quarta temporada.

Stranger Things 4, volume dois, já está disponível na Netflix. A quinta já foi confirmada, mas não há data de estreia definida ainda.

