Equipe de The Crown se revolta com cena “obscena” envolvendo Diana

A sexta temporada de The Crown nem estreou e já está gerando polêmica. Aparentemente, a equipe da série está insatisfeita após terem gravado uma cena mórbida envolvendo a princesa Diana (a personagem no caso).

Conforme o Daily Mail e o The Sun, a série conta com uma cena mostrando Lady Di morta em um caixão, o que não agradou muito a equipe do seriado da Netflix.

Fontes do set alegaram que membros da equipe ficaram transtornados com a forma como a sequência foi filmada e querem expor tais informações a fim de que a cena seja cortada antes da estreia.

“Eles realmente fizeram Elizabeth [Debicki] subir em um caixão e se fingir de morta como Diana. Os espectadores verão um padre francês administrando os últimos ritos para Diana quando ela declarou sua morte”, afirmou uma fonte ao The Sun. “O príncipe Charles entra na sala e está em lágrimas. Em sua histeria, ele percebe que Diana está sem um brinco. É tudo em que ele pode se concentrar enquanto o luto o envolve”.

“Charles diz às autoridades francesas: ‘Vocês precisam encontrar esse brinco. Ela adorava aquele brinco’, em cenas terrivelmente perturbadoras”, continuou o contato. “As duas irmãs de Diana, então, se juntam a Charles e há lamentos e mais lágrimas ao redor do cadáver no caixão aberto.”

Para a fonte do set, The Crown exagerou ao mostrar isso, visto que seus familiares não deveriam ver isso.

“Os chefes exageraram para conseguir audiência. Todos ficaram muito desconfortáveis ​​ao fazer a filmagem. É obsceno e deveria ser banido da transmissão”, declarou.

