Equipe de The Witcher não gosta dos livros e games? Chefe da série responde

Um dos maiores sucessos da Netflix, The Witcher passa por um momento bastante conturbado, marcado pela despedida de Henry Cavill. Em meio à escolha do “novo Geralt”, um boato afirma que a equipe da série não gosta dos livros e games que inspiram a história. Em um papo com a imprensa, a showrunner da produção abriu o jogo sobre a acusação.

“O mutante Geralt de Rivia é um caçador de monstros que luta para encontrar seu lugar num mundo onde as pessoas muitas vezes são mais perversas que as criaturas selvagens”, afirma a sinopse oficial de The Witcher na Netflix.

Atualmente, The Witcher aguarda o lançamento de sua 3ª temporada – a última com Henry Cavill. A partir do quarto ano, o protagonista será interpretado por Liam Hemsworth, de Jogos Vorazes.

Revelamos abaixo tudo que a showrunner de The Witcher falou sobre os boatos que circundam a produção; confira.

Para a chefe de The Witcher, boato “não tem fundamento”

Em outubro de 2022, Beau DeMayo, um ex-roteirista de The Witcher acusou (sem provas) os outros roteiristas da série de “não gostarem do material-base e dos games”.

O ex-roteirista, após ser demitido pela Netflix, não mencionou nomes, mas sugeriu que os escritores de The Witcher não curtem os livros de Andrzej Sapkowski e os games do CD Projekt Red.

“É uma receita para o desastre. Vocês precisam respeitar o material antes de acrescentar ao legado”, afirmou o ex-roteirista.

A declaração caiu como uma bomba entre os fãs de The Witcher. Na época, um pequeno (mas vocal) grupo de espectadores já protestava contra a representatividade étnica (e de gênero) vista na série.

Lauren Hissrich, a showrunner de The Witcher, desmentiu os boatos em uma entrevista recente. Segundo a produtora, os rumores não têm “qualquer fundamento”.

“Se vocês assistirem qualquer entrevista comigo, incluindo as que eu fiz junto com ele (Andrzej Sapkowski), perceberão que sou uma grande fã dos livros – e também dos games”, comentou a showrunner.

No papo com a imprensa, a produtora também aludiu aos comentários de DeMayo. Como citamos acima, o ex-roteirista de The Witcher não apresentou provas da acusação.

“Vocês acreditam que quando uma pessoa afirma algo como fato, isso é fato? Nesse caso, essa afirmação em particular, não é um fato. Eu amo os livros. Não sou muito boa nos games, mas esse é um problema meu, não dos jogos”, explicou a showrunner.

Em uma postagem nas redes sociais, a produtora também discutiu o assunto, desmentindo completamente os boatos.

“Nunca zombei dos livros… Os livros são todo o meu sustento, tenho um ótimo relacionamento com o Sr. Sapkowski. A sala de roteiristas é segura e sagrada. Não acredite em tudo que vocês leem”, comentou Hissrich.

A 3ª temporada de The Witcher estreia na Netflix em 2023. O spin-off A Origem chega antes, em 25 de dezembro de 2022.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.