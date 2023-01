Especial de 30 anos de Power Rangers traz clássica vilã de volta

O especial de 30 anos de Power Rangers na Netflix, intitulado Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always, traz clássica vilã de volta.

Com os astros das antigas séries, o especial ainda vai mostrar Rita Repulsa, a inimiga que deu muito trabalho aos Rangers.

Barbara Goodson será a voz de Rita Repulsa no especial, papel que desempenhou ainda nos anos 1990 em um filme da franquia (via ComicBook).

Não está claro qual será o papel da vilã no especial, e como ela poderia retornar para atormentar a vida dos Power Rangers.

Além dela, outros atores das séries originais como David Yost e Walter E. Jones também foram confirmados para retornar.

Mais sobre o novo especial da Netflix

“A nova aventura mostra os Rangers cara a cara com uma ameaça familiar do passado. Em meio a uma crise global, eles são chamados mais uma vez para serem os heróis de que o mundo precisa”, diz a sinopse.

“Inspirado no lendário mantra da franquia ‘Once a Ranger, Always a Ranger’, Once & Always lembra a todos que quando você se torna um Ranger, você sempre faz parte da família Ranger e é sempre bem-vindo”, concluiu a sinopse.

O elenco conta com Walter E. Jones, David Yost, Catherine Sutherland, Steve Cardenas, Karan Ashley e Johnny Yong Bosch.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always estreia em 19 de abril na Netflix.

