Especialistas alertam para cenas de Bom Dia, Verônica

Já disponível na Netflix, a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica é garantia de emoção e reviravoltas na plataforma. Nos novos episódios, a série conta com cenas extremamente pesadas, que fazem referência a terríveis crimes da vida real. Por isso, especialistas alertam sobre o efeito dessas cenas na rotina dos espectadores.

“Dada como morta, Verônica tenta desvendar os mistérios da seita religiosa que promove abuso e corrupção no governo”, afirma a sinopse oficial de Bom Dia, Verônica 2.

Continua depois da publicidade

Além de Tainá Müller como a protagonista Verônica, a 2ª temporada do thriller criminal conta com o reforço de Reynaldo Gianecchini (Verdades Secretas), Camila Márdila (Que Horas Ela Volta?) e Klara Castanho (Confissões de uma Garota Excluída).

Mostramos abaixo por que a 2ª temporada de Bom Dia, Verônica pode provocar “gatilhos” nos assinantes da Netflix; confira.

Bom Dia, Verônica 2 é alerta de gatilho na Netflix

Em entrevista ao site Universa, da UOL, a especialista Renata Sarmet falou sobre o efeito psicológico que Bom Dia Verônica pode exercer sobre os espectadores.

A 2ª temporada de Bom Dia Verônica, em uma nova abordagem, foca em casos de violência sexual e na influência do poder religioso sobre a reação das vítimas.

Algumas das cenas mais tensas acontecem na trama da personagem de Klara Castanho. Na série da Netflix, a atriz interpreta Ângela, a filha de Matias.

Matias, o personagem de Reynaldo Gianecchini, é um líder religioso à lá João de Deus, que utiliza uma fachada de “homem de fé” para abusar das seguidoras de sua igreja.

Em casa, esses abusos continuam. Além de agredir a esposa Gisele, ele assedia sexualmente a filha adolescente Ângela.

A 2ª temporada de Bom Dia, Verônica não mostra explicitamente as cenas de abuso, mas deixa os espectadores chocados com vislumbres da violência de Matias.

No papo com o Universa, a psicóloga Renata Sarmet afirmou que as cenas podem causar gatilhos em vítimas de violência sexual.

“Os gatilhos mentais são despertados por estímulos externos, que agem no cérebro, acionando memórias e lembranças do trauma ou da situação vivenciada. Isso desencadeia reações emocionais intensas e excessivas dentro de nós. Se o estímulo externo for de algo que a pessoa vivenciou de forma traumática, as cenas de um abuso podem acionar os gatilhos”, afirmou Sarmet.

Sendo assim, a Netflix deveria ter adotado avisos de gatilho nos episódios da 2ª temporada de Bom Dia, Verônica – o que não acontece.

“Os gatilhos acionados nesse tipo de trauma podem trazer à tona situações dolorosas, ressentimentos e emoções já tratadas anteriormente”, concluiu Sarmet.

Embora não conte com alertas de gatilho, a Netflix confirma classificação indicativa de Bom Dia, Verônica como “para maiores de 18 anos”. Além disso, ao final de cada episódio, a série oferece um link para um grupo de apoio para vítimas de abusos e violência sexual.

A 2ª temporada de Bom Dia, Verônica está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.