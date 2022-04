Esposa abre o jogo sobre luta de astro de Game of Thrones contra o alcoolismo

Rose Leslie e Kit Harington, que interpretam respectivamente Ygritte e Jon Snow na série Game of Thrones, da HBO Max, são um casal na vida real.

No ano passado, o astro principal da série de sucesso abriu o jogo sobre seu antigo vício em substâncias, principalmente em álcool.

Agora, em entrevista recente à Harper’s Bazaar, Rose Leslie falou sobre a melhora de seu marido e parceiro dos dias de Game of Thrones:

“Para Kit, como um viciado, é muito importante que ele se reconheça como tal. A comunidade AA [Alcoólicos Anônimos] forneceu um espaço muito amoroso para ele se sentir ouvido, para ele ter certeza de que não está sozinho. Mas se não fosse pela reabilitação, ele estaria em um espaço muito diferente agora”, diz a estrela e esposa.

Ela continua: “Aprendi muito sobre o vício e é algo que Kit sempre estará ciente, mas cabe a ele decidir [se irá ou não] beber novamente. Nenhuma babá será capaz de impedi-lo de fazer o que ele decidir fazer.”

“Eu escolhi não colocar essa pressão em mim mesma. A responsabilidade de seu comportamento é dele. Não cabe a mim protegê-lo disso”, conclui.

Enquanto isso, Leslie continua com sua carreira como atriz: depois de participar do longa-metragem Morte no Nilo, a diva se prepara para voltar para a HBO após Game of Thrones, agora na produção A Mulher do Viajante no Tempo (The Time Traveler’s Wife), com roteiro de Steven Moffat, conhecido por seu trabalho Doctor Who.

Ainda não há previsão de estreia para a nova série.

Derivada de Game of Thrones está a caminho

House of the Dragon será uma produção da HBO Max e não terá o envolvimento dos criadores da série original de Game of Thrones, David Benioff e Dan Weiss.

A trama seguirá a linhagem dos Targaryen 200 anos antes de Game of Thrones, tendo sua história adaptada do livro Fogo e Sangue.

House of the Dragon foi encomendada diretamente como série, sem precisar da aprovação do piloto. A primeira temporada terá 10 episódios.

Miguel Sapochnik, diretor de episódios importantes de Game of Thrones, será o co-showrunner e ficará na direção do piloto. O projeto começou a ser desenvolvido por outro veterano da série original, o escritor e produtor Bryan Cogman.

Na história, uma briga entre irmãos pode desencadear uma guerra. O Príncipe Daemon Targaryen estaria visando o trono do Rei Viserys.

House of the Dragon chega em 21 de agosto de 2022. Game of Thrones continua disponível na HBO Max.