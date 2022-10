Esposa de David Tennant tem a melhor resposta para retorno em Doctor Who

A esposa de David Tennant reagiu ao retorno do ator ao papel de Doctor Who. Georgia Tennant já tem história na série de ficção científica, tendo sido a filha do 5º doutor, interpretado por Peter Davison.

Georgia também estrelou na 4ª temporada da leva mais recente de Dr. Who, ao lado do Doutor de David Tennant. Nessa participação ela interpretou Jenny, o resultado de uma célula do Doutor em uma máquina do planeta Messaline, que cria uma descendente biológica dele, mas que já “nasce” adulta.

Jenny luta ao lado do Doutor, mas acaba morrendo quando entra na frente de uma bala por ele. Porém, a personagem se regenerou voltou em uma série de áudio em 2018 chamada Jenny: The Doctor’s Daughter.

Assim como sua esposa, David Tennant reprisou seu papel em Doctor Who, além de algumas participações especiais, Tennant apareceu inesperadamente como o 14º Doutor após a despedida de Jode Whittaker do papel.

O ator foi o Senhor do Tempo originalmente entre 2005 e 2010, e mesmo que os fãs esperassem vê-lo de novo, foi uma surpresa ele aparecer como a regeneração da 13ª Doutora. E Georgia Tennant tem uma resposta maravilhosa pra isso.

Georgia postou uma foto junto com o marido no Instagram, e nas legendas ela referenciou seu histórico de relacionamento com os vários Doutores da série. A atriz escreveu: “Filha do 5, namorada do 10 e esposa do 14”.

O que significa o retorno de Tennant como o 14º Doutor?

O retorno de Tennant foi ainda mais surpreendente pois os fãs já estavam esperando ver Ncuti Gatwa, que foi anunciado no papel do próximo Doutor.

Com o antigo interprete retornando como o 14º, Gatwa fará sua estreia na série como o Doutor número 15, ano que vem.

Doctor Who é conhecida por ser a série de ficção científica mais longa da história, e o que garantiu isso é a habilidade do protagonista de se regenerar em uma nova forma, no caso, novos atores que mantém a história da série viva.

Whitakker fez história como a primeira mulher à interpretar o Doutor, e Gatwa também faria como a primeira pessoa preta à assumir o manto do Senhor do Tempo.

Tennant voltou para estrelar os episódios do 60º aniversário da série, junto com sua antiga companheira Donna, trazendo muita nostalgia para os fãs antes de passar o bastão para Gatwa na próxima temporada.

Doctor Who é produzida pela BBC, e por enquanto, é distribuída no Brasil apenas pela Globoplay.

