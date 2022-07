ESSA cena de The Big Bang Theory deixou os fãs frustrados

The Big Bang Theory pode ser uma série de comédia, mas há muitos momentos dramáticos, que emocionaram os fãs. Uma cena em específico, no entanto, deixou os fãs frustrados justamente por tentarem fazer de forma cômica.

Após o noivado no episódio da sétima temporada The Gorilla Dissolution, Penny e Leonard finalmente se casam no episódio da nona temporada, The Matrimonial Momentum.

A cerimônia aconteceu em Las Vegas, com o resto da equipe de The Big Bang Theory assistindo por meio de uma transmissão online.

Embora esse seja um momento alegre, os problemas de relacionamento de Sheldon e Amy, bem como algo que Leonard fez frustrou os fãs.

Por isso, muitos acham que o casamento de Leonard e Penny não foi o momento que deveria ou poderia ter sido.

Casamento decepcionante

O usuário do Reddit u/Legitimate_Unit_9210 expressou (via Looper) sua frustração sobre como o casamento de Penny e Leonard aconteceu e ele não é o único fã de The Big Bang Theory que não gostou de como tudo aconteceu.

“É um clichê de comédia arruinar os grandes dias das pessoas. Eu não gosto disso. Deveria ser engraçado, mas é apenas triste”, disse outro fã.

Aos olhos de alguns, mesmo a segunda cerimônia de renovação dos votos não correspondeu às expectativas . O fato de Sheldon, Amy e Howard e Bernadette terem tido casamentos melhores só piorou sua irritação.

Young Sheldon e The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

