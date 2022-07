ESSE é o personagem mais realista de Supernatural, segundo os fãs

Supernatural traz criaturas das mais variadas crenças, folclores, mitologias e religiões, mas isso não quer dizer que tudo precise ser fantasioso. Dentro da série, há uma personagem que os fãs consideram mais realista que os outros.

Ao longo das 15 temporadas, Dean e Sam encontram inúmeros personagens, que se tornam essenciais para a série, sejam vilões, ou aliados dos Winchester.

Claro, Supernatural também era conhecido por matar tantos personagens quanto introduziu, incluindo personagens principais.

Os fãs do programa se apaixonaram por muitos desses personagens por causa de quão bem escritos e relacionáveis ​​eles eram. Do anjo Castiel (Misha Collins), apresentado na quarta temporada, ao demoníaco anti-herói Crowley (Mark Sheppard), Supernatural nunca faltou em adições divertidas e inesperadas que interagiriam com os Winchesters.

No entanto, quando se trata de personagens que muitos fãs acham bastante realistas e divertidos de amar, há um que se destaca dos demais.

Personagem bem construída

No Reddit (via Looper), o usuário u/MarmaladeMe53 publicou sobre Rowena MacLeod (Ruth Connell) e quão fascinante eles acharam sua personagem em Supernatural.

Eles apontaram que ela era autenticamente escocesa, e não apenas um estereótipo americanizado do povo escocês. Além disso, eles simplesmente adoraram a personagem de Rowena em geral, e outros no tópico concordaram.

Outro fã acreditava que ela tinha um dos arcos de personagens mais convincentes da série, especialmente quando ela finalmente se redimiu e se tornou a governante do Inferno. Já outro fã concordou, dizendo: “Ela realmente teve o melhor final do show”.

Rowena, que foi apresentada pela primeira vez como a mãe de Crowley. Ela é uma bruxa poderosa e na maior parte da série, ela atua como antagonista dos Winchesters e de seu filho em igual medida.

No entanto, conforme a série continua, Rowena eventualmente se torna algo mais como uma anti-heroína e ajuda Sam e Dean a salvar o mundo em mais de uma ocasião.

Supernatural está disponível no HBO Max.

