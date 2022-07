ESTE momento de Lista Negra estragou a série, segundo fãs

Com 8 temporadas disponíveis na Netflix, Lista Negra (The Blacklist) é, sem sombra de dúvidas, uma das séries policiais mais populares da plataforma. Nos episódios mais recentes, a trama passou por grandes mudanças. E uma delas, de acordo com os fãs, arruinou o futuro da produção.

“Após se entregar à polícia, um brilhante fugitivo oferece ajuda ao FBI, mas apenas se a novata Elizabeth Keen for sua parceira”, afirma a sinopse oficial de Lista Negra.

Criada por Jon Bokenkamp, Lista Negra (The Blacklist) traz James Spader (Vingadores: Era de Ultron) como o protagonista Raymond ‘Red’ Reddington. Seu elenco conta também com Megan Boone (Underground Railroad) e Diego Klattenhoff (Meninas Malvadas).

Mas afinal: qual momento de Lista Negra estragou a série? Revelamos abaixo a opinião dos fãs; confira.

Segundo os fãs, morte de Liz Keen arruinou Lista Negra

A 8ª temporada de Lista Negra (The Blacklist) termina com um desfecho bombástico e inesperado.

No último episódio, Liz Keen – a personagem de Megan Boone – é assassinada por um dos capangas do vilão Neville Townsend.

A reviravolta pegou muita gente de surpresa. Afinal, junto com Red, Liz Keen era uma das personagens mais importantes de Lista Negra (The Blacklist).

Para muitos espectadores, de acordo com o site Looper, o momento “estragou” a trama de Lista Negra (The Blacklist).

Fãs da série já sabem que Reddington é um personagem fascinante. No entanto, sem Liz para ancorá-lo, a produção passa a investir em motivos mirabolantes para unir a Força Tarefa.

Na 9ª temporada, por exemplo, as referências à morte de Liz espreitam como uma sombra gigante sobre a trama da série.

Antes de Elias VanDyke matar Liz, a série parecia caminhar para uma incrível e satisfatória conclusão.

O arco de Liz e Red estava se aproximando de sua conclusão natural – na qual Liz mataria Red e tomaria seu lugar no mundo do crime.

A morte de Liz, dessa forma, permite que a série continue. Afinal, sem James Spader, Lista Negra (The Blacklist), definitivamente, não teria o mesmo apelo.

No entanto, isso não significa que as decisões narrativas dos showrunners – e da emissora NBC – foram boas ideias.

A 9ª temporada de Lista Negra, por exemplo, conta com um grande salto temporal. Dembe Zuma, o personagem de Hisham Tawfiq, se torna um agente do FBI (o que não faz muito sentido dado seu passado criminoso).

Enquanto isso, vários integrantes do elenco principal se despedem da produção. Ou seja: Lista Negra (The Blacklist) pode continuar apenas com James Spader. Porém, sem a mesma qualidade das temporadas iniciais.

Vale lembrar que Megan Boone já havia garantido o caráter definitivo de sua despedida em Lista Negra (The Blacklist).

Enquanto isso, as 8 primeiras temporadas de Lista Negra (The Blacklist) continuam disponíveis na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli