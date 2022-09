ESTE personagem de The Umbrella Academy será ainda importante na 4ª temporada

Alerta de spoiler

Um dos personagens de The Umbrella Academy teve um arco muito importante na 3ª temporada, que pode significar que, além de ser o mais poderoso dos Hargreeves, ele também pode ter mais vantagens na temporada 4 contra Sir Reginald.

A história da série gira em torno de sete irmãos superpoderosos adotados por um bilionário após terem nascido sob circunstâncias misteriosas. A família disfuncional pula de uma realidade para outra para salvá-las de eventos causados acidentalmente por eles mesmos.

Continua depois da publicidade

Os vários poderes da família já tornam eles um time incrível, mesmo com alguns se destacando mais que outros. Como o poder do Cinco de teletransporte e viagem no tempo, que é o que mais movimenta a trama da série, enquanto outros irmãos chegaram a não poder usar seus poderes ou não chegaram a descobrir até a vida adulta.

Mas certamente os poderes de um deles foi muito bem explorado na 3ª temporada de The Umbrella Academy. Klaus tem o poder de se comunicar com os mortos e retornar do mundo dos espíritos, recentemente descobrimos que ele é essencialmente imortal, o que pode torná-lo o personagem mais poderoso da série.

A vantagem de Klaus para a 4ª temporada

Porém, os irmãos Hargreeves parecem ter perdido suas habilidades no final da temporada passada, mas Klaus ainda tem uma vantagem sobre seus irmãos. Essa vantagem não vem de seus poderes mas sim da ligação que ele construiu com Sir Reginald Hargreeves na temporada 3, que provavelmente será muito útil no retorno da série.

Reginald deve ser o vilão principal da 4ª e última temporada, e a visão que Klaus tem do pai adotivo certamente será importantíssima para seus irmãos.

Klaus talvez seja o personagem com o arco mais rico da série, tendo iniciado a 1ª temporada completamente traumatizado e abusando de substâncias ilícitas. Com o decorrer da trama vemos ele trabalhando e superando suas questões, e junto disso, veio o desenvolvimento de seus poderes.

Um final onde Klaus use a evolução emocional de seu personagem para se conectar som Sir Reginald será uma excelente conclusão para seu arco. Especialmente com os irmãos iniciando a temporada 4 sem seus poderes.

A última temporada de The Umbrella Academy ainda não tem data de estreia, mas você pode conferir o restante da série na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira