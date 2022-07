Estrela de A Casa do Dragão compara seu papel com personagem de Game of Thrones

Uma das estrelas de A Casa do Dragão comparou seu papel com uma personagem bastante polêmica de Game of Thrones.

A nova série da HBO Max e a primeira derivada de Game of Thrones, é uma das mais aguardadas do ano. O prelúdio que ganhou um novo trailer, vai explorar a Casa Targaryen.

Olivia Cooke, uma das novas estrelas do spin-off, revelou que gosta de comparar Lady Alicent Hightower, sua personagem, com Cersei Lannister (via CBR).

“Eu amo essa comparação porque Cersei era minha personagem favorita”, disse ela. “Alicent tem um lado muito sombrio nela, mas ela também está apenas se esforçando para o que ela acha que é bom, mesmo que seja apenas mal colocado.”

Uma teoria popular sugere que Alicent tenha a mesma adaga de aço Valiriano usada por Cersei, para atentar contra a vida de Bran Stark. Porém, o showrunner Ryan J. Condal desmentiu a teoria.

Casa do Dragão na HBO Max

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

