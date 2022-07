Estrela de Better Call Saul comenta sobre a morte de seu personagem

Uma das estrelas da série Better Call Saul comentou sobre a morte de seu personagem na sexta temporada.

O ator Tony Dalton abordou sobre Lalo na nova temporada, e relembrou como ele soube que seu personagem iria morrer na nova temporada (via ScreenRant).

“Foi há algum tempo, mas recebi uma ligação antes de começarmos a filmar durante a pandemia. Era mais sobre como eles [os criadores] estavam empolgados com o que acontece do que sobre eu morrer”, disse o ator.

Peter Gould e Vince Gilligan, os criadores da série que informaram Dalton, revelaram antes que Lalo mataria Howard, personagem de Patrick Fabian.

“Eles estavam falando sobre a morte de Howard e que eu o mato, e então eles disseram: ‘E então você morre'”, relembra o astro.

Dalton expressou gratidão em poder fazer parte da série, e ter desempenhado um papel muito importante no spin-off de Breaking Bad.

“Eu estava apenas agradecido por ter conseguido o emprego e trabalhado com esses caras”, disse o astro. “O personagem era tão essencial para a história. Você não consegue shows assim com muita frequência.

Breaking Bad pode ganhar novo spin-off

Better Call Saul está quase acabando, mas o universo de Breaking Bad pode continuar com outras séries. Depois da AMC demonstrar interesse em expandir a franquia, um dos criadores das séries, Peter Gould, disse que há possibilidade de mais personagens ganharem spin-offs.

Em uma conversa com o Metro no Festival de Tribeca, Gould revelou a possibilidade de o universo se expandir e como personagens individuais do programa poderiam ganhar um spin-off, incluindo o cunhado de Walter White, Hank Schrader, agente da DEA.

“Cada um desses personagens poderia ter uma série própria”, disse ele. “Não há dúvida. Quero dizer, Kim Wexler, Mike Ehrmantraut, Hank Schrader… Eu poderia ver o show de Hank Schrader, com certeza.”

No entanto, não fique animado ainda, porque não há planos imediatos para algo novo no mundo de Breaking Bad.

“Nós vamos ter que ver o que acontece. Acho que vamos descansar um pouco”, disse ele.

No Brasil, Better Call Saul é exibida pela Netflix.

