Estrela de Bridgerton pode aparecer pouco na 3ª temporada

Uma das estrelas de Bridgerton, Phoebe Dynevor, pode aparecer muito pouco na terceira temporada da série da Netflix.

A atriz que vive Daphne Basset no seriado, foi entrevistada pelo ScreenRant e comentou sobre a mais nova temporada do programa.

Ela revelou que não deve haver nenhuma história muito abrangente para sua personagem no terceiro ano, e terá menos tempo de tela.

“Infelizmente não na terceira temporada. Potencialmente no futuro. Mas na terceira temporada, estou animado para assistir como espectador”, disse ela.

No entanto, não se sabe muito sobre o enredo da quarta temporada, e se Daphne pode aparecer ainda mais na série num futuro próximo.

Mais sobre Bridgerton na Netflix

A produção acompanha a história da Família Bridgerton, um clã de aristocratas vivendo em Londres durante o período da Regência, no início do século XIX. Mesmo durando poucas décadas, a Regência é conhecida como uma época de grandes avanços e tendências diferenciadas nas belas-artes, arquitetura, moda e etiqueta.

A primeira temporada de Bridgerton foca principalmente na primogênita dos Bridgerton: Daphne. A jovem procura pelo amor verdadeiro e um casamento à altura após ser apresentada à sociedade em 1813 pela Rainha Charlotte.

Enquanto lida com as expectativas da elite, Daphne é obrigada a lidar com os escandalosos boatos divulgados pela Lady Whistledown, a misteriosa autora de um “boletim de fofocas” publicado semanalmente. Na segunda temporada, o foco passa para Anthony. Até por conta disso, Daphne terá uma presença menor.

A terceira temporada de Bridgerton não tem data para estrear na Netflix.

