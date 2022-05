Estrela de Cavaleiro da Lua diz com quais heróis do MCU quer fazer crossover

A primeira, e talvez única, temporada de Cavaleiro da Lua chegou ao fim no Disney+, mas ainda podemos ver os personagens da série em outras produções. May Calamawy, que vive Layla no seriado, revelou com quais heróis do MCU quer fazer um crossover.

Calamawy disse que Blade é um dos heróis com o qual ela gostaria de ver a Escaravelho Escarlate entrar em contato em pouco tempo.‎

‎”Ainda não sei o que irá acontecer com a Escaravelho Escarlate”, disse a estrela ‎‎de Cavaleiro da Lua ‎‎ao ‎‎Inverse‎‎. “Mas eu amo o Dr. Estranho, isso seria legal. ‎‎Blade‎‎ seria legal porque eu trabalhei com Mahershala Ali e eu acho que ele é tão maravilhoso”.

“E eu amo todas as mulheres. Eu amo a Agatha. Eu me sinto como no início, eu costumava amar qualquer um que era uma espécie de vilão como Nebulosa. Achei-as tão complexas. Mas, honestamente, depende mesmo da história. Eu meio que quero estar com todos eles”, continuou a atriz.‎

Cavaleiro da Lua no Disney+

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

A primeira temporada de Cavaleiro da Lua está disponível no Disney+.