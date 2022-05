Estrela de Chicago PD compara personagem ao Wolverine após fim explosivo

Alerta de spoilers

O 21º episódio da nona temporada de Chicago PD encerrou com um grande cliffhanger, que deixou o destino de Upton (Tracy Spiridakos) no ar. Ela e Halstead foram pegos em uma explosão, mas só vemos Halstead saindo com vida, enquanto não sabemos se a detetive sobreviveu.

Em uma nova entrevista ao TV Insider, LaRoyce Hawkins e Patrick John Flueger sugerem que, embora as coisas possam parecer terríveis para Upton, a dupla acredita que a personagem sobreviverá, comparando-a ao Wolverine. A atriz, por sinal, alcança grande marca na série.

Hawkins explicou que os membros da Inteligência têm sido historicamente muito resilientes, citando os inúmeros outros ferimentos que os personagens do programa sofreram e dos quais se recuperaram. Flueger acrescentou que Spiridakos também “traz luz” ao set e brinca que sua personagem tem habilidades de cura sobre-humanas.

“Historicamente, vimos essa unidade sofrer tantos ferimentos, sejam explosões, balas de nove milímetros no intestino, acidentes de carro e mais. E não tenho certeza se nosso público já percebeu isso, mas somos a Inteligência. Um de nós vale pelo menos seis policiais comuns”, disse Hawkins (via ScreenRant).

“Ou nove, eu vou acrescentar três. Além disso, quem se livra de Tracy Spiridakos em uma série? Você simplesmente não faz isso. Todos nós ficaríamos muito tristes no set porque ela traz luz ao ambiente. Se alguém tem habilidades de cura semelhantes ao Wolverine, é Upton”, disse Flueger.

No Brasil, Chicago PD vai ao ar pela emissora Universal TV ou em streaming, pelo Globoplay.

