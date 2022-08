Estrela de Crepúsculo entra para o elenco de The Boys

The Boys ganhou dois reforços no elenco e um ator foi promovido para o elenco fixo da série. Valorie Curry, da saga Crepúsculo e Susan Hayward juntaram-se à série do Amazon Prime Video.

Enquanto isso, Cameron Crovetti, que interpreta Ryan, filho do Capitão Pátria, foi promovido para o elenco fixo do seriado.

Curry interpretará a super-heroína Firecracker, e Heyward viverá a Irmã Sage. Nenhuma das personagens é dos quadrinhos The Boys, então nada se sabe sobre elas até agora.

Ryan é uma peça realmente importante da história porque ele é meio Becca, meio Capitão Pátria”, disse o showrunner Eric Kripke (via Variety). “Se Billy descobrir como se recompor e trazer o garoto de volta, essa pode ser a melhor arma que eles têm contra o Capitão Pátria”.

The Boys 4 ainda não tem data de estreia

A principal dúvida dos fãs de The Boys é a seguinte: quando a 4ª temporada, já confirmada pela Amazon, estreia no Prime Video?

Em um papo com uma revista americana, Eric Kripke revelou que o roteiro dos novos episódios já começou a ser produzido. As filmagens devem ter início em agosto ou setembro de 2022. Com isso, a 4ª temporada deve estrear em meados de 2023.

“Provavelmente, é a trama mais emocionalmente complicada que já fizemos. Todos estão encontrando suas questões primordiais. São os personagens que movem a temporada”, revelou o produtor.

Diante das incertezas, as informações sobre a quarta temporada são mínimas, mas ao menos demostram algum norte do que esperar da série.

Enquanto a quarta temporada de The Boys não estreia, você pode conferir todos os episódios da série no Prime Video.

