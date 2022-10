Estrela de Game of Thrones finalmente admite o que todos os fãs já sabiam

Há poucos que não concordem que Game of Thrones decaiu muito em qualidade nas últimas temporadas. De fato, a série se perdeu do início da quinta em diante, quando teve de se virar com a falta de material previamente escrito por George R. R. Martin.

Agora, depois de anos do fim do seriado, a atriz Maisie Williams finalmente admitiu que a série acabou se perdendo.

Williams se tornou famosa por interpretar Arya Stark em todas as temporadas de Game of Thrones e foi uma das poucas personagens a permanecerem vivas do início ao fim da série.

Durante uma transmissão do Twitch ao lado de seu irmão James Williams, que recentemente assistiu novamente a Game of Thrones, a atriz admitiu que a temporada final poderia ter sido melhor. “Definitivamente caiu no final”, disse ela.

Mais confissões de Williams

Ela também admitiu durante a transmissão que a série começou muito bem, afirmando que se sente orgulhosa de seu tempo em Game of Thrones depois de ver apenas como um espectador.

“Por muito tempo… eu nunca pude ver de fora. Então eu nunca pude dizer isso e realmente entender. Pela primeira vez, é bom ter orgulho disso. Foram 10 anos da minha vida”, Williams disse.

Seu irmão acrescentou que o show foi muito bom e que ele propositalmente evitou ler o roteiro porque, como os fãs, ele queria experimentar o que aconteceu.

Enquanto isso, George R.R. Martin ainda escreve os dois últimos livros de As Crônicas de Gelo e Fogo.

Ao menos, enquanto esperamos, podemos assistir A Casa do Dragão, disponível atualmente no HBO Max.

