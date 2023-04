Estrela de Grease: Rise of the Pink Ladies trabalhava em parque de Harry Potter antes da série

O Paramount+ já lançou os primeiros episódios de Grease: Rise of the Pink Ladies. O que pode pegar alguns fãs de surpresa é que uma das atrizes da série já trabalhou em parque temático de Harry Potter.

Tricia Fukuhara, que interpreta Nancy na série prelúdio de Grease, disse ao Insider que descobriu ter sido escalada para a série enquanto trabalhava em uma das filiais do Mundo Mágico de Harry Potter.

Continua depois da publicidade

“Na verdade, eu estava com meu uniforme de Harry Potter nos bastidores”, disse Fukuhara. “E eu pensei que era outro teste porque eu estava no processo seletivo e tiveram uns oito ou novo testes até esse ponto. Eu fiquei tipo, ‘Sério, mais um? Eu não posso fazer isso agora. Estou na minha pausa para o almoço e não tenho uma roupa. O que eu vou vestir?’. E eu estava no telefone: ‘Apenas use qualquer coisa que se pareça com Nancy’. Eu literalmente fui com um moletom e Nancy nunca usaria um moletom.”

Ela continuou: “Eu encontrei um pequeno canto em um prédio de escritórios e pensei: ‘Está escuro. Está tão escuro aqui. Eles nem sequer são capazes de me ver. E é aqui que perco o papel.” E foi quando eles me disseram que eu consegui o papel, e então eu tive que voltar e fazer shows e trabalhar no meu segundo emprego naquela noite e não contar a ninguém.”

Fukuhara disse que foi quando os produtores sugeriram que ela deixasse seu emprego diário.

“Eles realmente me disseram: ‘Largue seu emprego. Apenas saia agora'”, disse a estrela de “Grease”. “Eu fiquei tipo, ‘Eu não posso desistir agora. Eu tenho o Natal, eu tenho isso, eu tenho pessoas que são dependentes de mim”.

No fim, ela acabou interpretando uma das personagens centrais da série de Grease.

Veja o trailer de Grease: Rise of the Pink Ladies, abaixo.

Mais sobre a série de Grease

Jackie Hoffman (Only Murders in the Building) interpreta a diretora assistente McGee, preenchendo os sapatos de Eve Arden, que interpretou a personagem em Grease e Grease 2.

O restante do elenco é formado por Marisa Davila como Jane, Cheyenne Isabel Wells como Olivia, Ari Notartomaso como Cynthia, Tricia Fukuhara como Nancy e Shanel Bailey como Hazel.

O seriado do Paramount+ inclui músicas de Zachary Dawes, Nick Sena e Justin Tranter.

Grease: Rise of the Pink Ladies já está em exibição no Paramount+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.