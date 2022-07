Estrela de Grey’s Anatomy se junta ao elenco de série de Gremlins no HBO Max

Gremlins: Secrets of the Mogwai está ganhando forma e o HBO Max divulgou o elenco da série prelúdio da famosa franquia.

Zach Galligan, que estrelou o original, retorna à franquia e terá um papel recorrente na nova série da plataforma de streaming.

O painel na San Diego Comic-Con 2022 também anunciou uma lista verdadeiramente icônica de estrelas convidadas para a nova série.

São elas: Sandra Oh, de Grey’s Anatomy, Randall Park, George Takei e Bowen Yang.

A série já havia anunciado uma lista de ícones de Hollywood antes de incluir James Hong, BD Wong, Ming-Na Wen e Matthew Rhys.

Mais sobre Gremlins: Secrets of the Mogwai

Gremlins: Secrets of the Mogwai se passa na década de 1920 em Xangai, no leste da China, e se concentra em Sam Wing (Izaac Wang), um garoto comum de 10 anos, que conhece Gizmo (AJ Locascio), um mogwai – uma estranha criatura peluda que é doce e fofa, mas pode facilmente se tornar violenta e destrutiva.

Junto à Elle (Gabrielle Green), Sam parte em uma jornada pelo interior da China para reunir Gizmo com sua família, encontrando criaturas do folclore e sendo perseguido por um crescente exército de gremlins malignos.

Os já mencionados Wen, Wong e Hong estrelam como a família de Sam, enquanto Rhys dá voz a um dos principais antagonistas.

A série é um prelúdio do filme de terror e comédia, com Sam notavelmente compartilhando um sobrenome com o lojista que possui Gizmo no filme original.

